Südlich von San Francisco schießt Chunli Zhao um sich, auf zwei Farmen werden sieben Leichen entdeckt. Wegen Mordes und versuchten Mordes muss er sich nun vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung könnte die Todesstrafe verhängt werden.

Nach der Erschießung von sieben Farm-Arbeitern und der Verletzung eines weiteren Menschen im US-Bundesstaat Kalifornien könnte dem mutmaßlichen Täter im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe drohen. Wegen der besonderen Umstände könnte für Chunli Zhao eine "lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung oder die Todesstrafe infrage kommen", wie der zuständige Staatsanwalt Stephen Wagstaffe der Zeitung "San Francisco Chronicle" sagte.

Die Entscheidung werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, "wenn die Ermittlungen vollständig abgeschlossen sind und wir alles über Herrn Zhao erfahren haben", sagte Wagstaffe der Zeitung. Die Todesstrafe ist in Kalifornien immer noch in Kraft, wird seit 2006 jedoch nicht mehr angewendet. Es wird erwartet, dass gegen Zhao sieben Anklagen wegen Mordes und eine wegen versuchten Mordes und wegen sogenannter besonderer Umstände wegen mehrfachen Mordes erhoben werden.

Zhao erschien am vergangenen Mittwoch vor einem Gericht in Redwood City südlich von San Francisco, sein Anwalt beantragte eine Verschiebung der formellen Anklageerhebung. Die Richterin ordnete an, dass Zhao in Haft bleibt und am 16. Februar erneut vor Gericht erscheinen muss.

Der mutmaßliche Täter war am vergangenen Montag von der Polizei festgenommen worden, nachdem er südlich von San Francisco um sich geschossen haben soll. Auf einer Farm in der Küstenstadt Half Moon Bay wurden laut den Beamten vier Leichen mit Schussverletzungen entdeckt, ein weiteres Opfer wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Kurz danach wurden drei weitere Todesopfer mit Schusswunden auf einer anderen Farm entdeckt.