Nach heftigen Unwettern in Frankreich zieht eine Gewitterfront über den Südwesten Deutschlands Richtung Osten. In Baden-Württemberg meldet die Polizei erste umgestürzte Bäume. Für die Nacht wird mit weiteren Schauern gerechnet. Die französische Bahn will im Grenzgebiet den Zugverkehr minimieren.

Ausläufer einer von Frankreich her kommenden Unwetterfront sind am Abend nach Baden-Württemberg gezogen - haben aber nach ersten Erkenntnissen bisher kaum Schaden angerichtet. "Wir haben ein großes Unwetter im südlichen Bereich, im Raum Weil und Lörrach", sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Es gebe eine Vielzahl von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume.

Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete, in einem Wald bei Kehl (Ortenaukreis) seien ein paar alte Bäume umgestürzt. Deshalb hätten Fahrradfahrer umdrehen müssen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn hatten gegen 19.00 Uhr noch keinerlei Unwetterfolgen verzeichnet. Allerdings waren da bloß erste Ausläufer der Front über Teile des Südwestens hinweggezogen.

Für den Abend werden noch weitere Schauer von Westen her erwartet. Vor allem bis Mitternacht kann es nach Angaben der wetter.de-Meteorologen zu Gewittern mit Starkregen, bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen kommen. Diese zögen Richtung Osten über den Südwesten, die französische Bahn kündigte schon auf zahlreichen Strecken in der Grenzregion zu Baden-Württemberg die Einstellung des Zugverkehrs an. Experten prognostizierten auch örtliche Unwetter durch heftigen Starkregen, Hagel und Orkanböen.

Für die Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Es seien dort auch schwere Schäden an Gebäuden möglich. Zudem könnten Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Auch zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtlichen Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen kann es laut DWD kommen.

Fachleute empfehlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten.

Heftige Unwetter gab es heute bereits im Osten Frankreichs. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt und aus verschiedenen Orten der Region verbreiteten Einwohner Fotos großer Hagelkörner, die mit den Sturmböen herunterkamen, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung "Le Parisien". Menschen kamen demnach zunächst nicht zu Schaden.

In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert. Für 26 Departements wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben, für fünf davon galt zwischenzeitlich die Warnstufe rot.