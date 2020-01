Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz beklagt CDU-Politiker Amthor eine Zunahme von Antisemitismus. Vor allem in "muslimisch geprägten Kulturkreisen" sei das Problem häufig anzutreffen.

Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor hat vor einem steigenden Antisemitismus durch mehr Einwanderung aus muslimischen Ländern gewarnt. "Antisemitismus, das darf man nicht vergessen, ist vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten", sagte Amthor im "ntv-Frühstart". Es dürfe nicht vernachlässigt werden, "dass natürlich auch vor dem Hintergrund der Migration der letzten Jahre an dieser Stelle viele Sorgen für die jüdische Bevölkerung da sind. Und das kann ich auch verstehen." Die deutsche Gesellschaft erwarte "zu Recht", dass sich "Zuwanderer an unsere Kultur halten". "Dann gehört es auch dazu, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat."

Amthor warnte anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren davor, dass das Gedenken an den Holocaust nicht "formelhaft" sein dürfe. "Wir müssen mit einer klaren Sprache in der Politik reagieren, aber auch mit klaren Handlungen", sagte der 27-Jährige. Er zitierte eine Studie, wonach 40 Prozent der Bevölkerung nur wenig oder sehr wenig über die Verbrechen der Nazis wüssten. "Dann muss uns das alarmieren, dass wir uns damit klarer beschäftigen, etwa in Schul- und Bildungspolitik."

Amthor sprach sich auch dafür aus, stärker gegen Antisemitismus im Netz vorzugehen. Er lobte in dem Zusammenhang das Bemühen der SPD-Justizministerin Christine Lambrecht, es "mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch weiter zu erleichtern, gegen Hass und Kriminalität vorzugehen". Er forderte, die deutsche Gesellschaft müsse dafür sorgen, "dass das 'Nie wieder Auschwitz' auch bedeuten muss: 'Nie wieder wegschauen'".

Ziemiak: "schleichende Vergiftung unserer Demokratie"

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte zuvor eine Vergiftung der Demokratie in Deutschland beklagt. Eine Mitschuld dafür sieht er im Erstarken der AfD. "Unser Koordinatensystem hat sich so verschoben, dass wir gegen eine sich schleichend ausbreitende Vergiftung unserer Demokratie immun geworden sind", schrieb Ziemiak in einem Gastbeitrag für die "Welt". Unmenschliches wie der Anschlag in Halle oder der Mord an Walter Lübcke werde zu Recht auf das Schärfste verurteilt. "Dass das aber nicht reicht, erleben wir in unserer Gegenwart. Millionen Menschen haben eine Partei des Hasses gewählt und verändern damit die politische Kultur in Deutschland."

Ziemiak vertrat die Ansicht, dass Gesellschaft und Politik zu lange geschwiegen hätten. "Wir haben zugelassen, dass Menschen ausgegrenzt werden. Es sind Juden, es sind Muslime, es sind Menschen, die geflüchtet sind, es sind Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, es sind Menschen mit Behinderung. Es sind Menschen!", schrieb er in seinem Beitrag zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. "Angesichts heutiger Dimensionen von Demokratieverachtung müssen wir alle Hass und Ausgrenzung aktiv bekämpfen. Wir haben viel zu lange viel zu wenig getan. Ich auch."

Die Verbrechen der rechtsextremen Terrorzelle NSU, der antisemitische Terroranschlag in Halle, der Mord an Walter Lübcke, all das seien längst keine Anfangspunkte für fremdenfeindliche Gewalt mehr: "Wir sind mittendrin. Wir tragen dafür Verantwortung. Wir haben nicht angemessen darauf reagiert." Es sei höchste Zeit, Haltung zu zeigen: "Dort, wo Juden nicht in Freiheit leben können, fühle ich mich meiner Freiheit beraubt. Der Weg zur Demokratie war ein langer, steiniger Weg. Die bürgerliche Mitte muss heute dafür kämpfen, dass nicht in wenigen Jahren die liberale Demokratie durch die illiberale Demokratie ersetzt wird."