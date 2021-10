Deutsche sehen am ehesten Röttgen als CDU-Chef

Wer folgt auf Armin Laschet? Die Tage des einstigen Spitzenkandidaten als CDU-Parteichef scheinen gezählt zu sein, die Debatte über einen Nachfolger ist in vollem Gange. In den Augen der Deutschen wäre am ehesten Norbert Röttgen geeignet - anders als Gesundheitsminister Spahn.

Spätestens seit der Ankündigung von Armin Laschet, er selbst wolle die Neuaufstellung seiner Partei nach dem schwachen Ergebnis bei der Bundestagswahl moderieren, wird über mögliche Nachfolger des CDU-Chefs diskutiert. Fragt man die Deutschen, trauen sie am ehesten Norbert Röttgen zu, Laschet an der Parteispitze ablösen zu können. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der Funke Mediengruppe.

Demnach sagten 32 Prozent der Befragten, der Außenpolitiker eigne sich als CDU-Vorsitzender, während 41 Prozent dies verneinten. 27 Prozent machten keine Angabe oder wollten sich nicht festlegen. Auf den Plätzen hinter Röttgen landeten der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz (31 Prozent geeignet, 48 Prozent ungeeignet) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (30 Prozent geeignet, 40 Prozent ungeeignet). Auf dem vierten Rang folgt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den 30 Prozent als geeignet, aber 55 Prozent als ungeeignet erachten.

Ebenfalls zur Auswahl stand Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, dem 17 Prozent die Nachfolge zutrauen, während 33 Prozent ihn für ungeeignet halten. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher wird von 10 Prozent für geeignet und von 34 Prozent für nicht geeignet gehalten.

Die Meinungsforscher werteten auch das Stimmungsbild unter CDU- und CSU-Anhängern aus, wo zwei Politiker deutlich vorne liegen. Merz halten 49 Prozent für geeignet und 40 Prozent für nicht geeignet. Röttgen trauen 46 Prozent der Unionswähler den CDU-Vorsitz zu, 35 tun dies nicht. Spahn halten 41 Prozent für geeignet, jedoch 55 Prozent für nicht geeignet. Es folgen Kretschmer (34 Prozent geeignet, 46 Prozent ungeeignet), Günther (23 Prozent geeignet, 34 Prozent ungeeignet) und Breher (12 Prozent geeignet, 34 Prozent ungeeignet). Die Umfrage fand am 5. und 6. Oktober statt, Kantar befragte 1012 repräsentativ ausgewählte Bürger.