Hoch im Norden geht es am 26. September auch um die politischen Machtverhältnisse im Schweriner Landtag. Am Tag der Bundestagswahl kann die SPD in Mecklenburg-Vorpommern auf einen klaren Wahlsieg hoffen. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Großer Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern: In dem rund 1,6 Millionen Einwohner zählenden Bundesland im Nordosten Deutschlands treten am 26. September insgesamt 24 Parteien zur Landtagswahl an. Die jüngsten Umfragen deuten auf einen soliden Vorsprung der Sozialdemokraten hin. Die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat demnach beste Chancen auf eine weitere Amtszeit.

In der Direktwahlfrage der Meinungsforscher kann sich Schwesig kurz vor dem Wahltermin auf einen massiven Vorsprung stützen. Könnten die rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten des Bundeslands den oder die Regierungschefin per Direktwahl bestimmen, wäre die Wahl bereits so gut wie gelaufen: Rund 65 Prozent sprachen sich in einer Erhebung von Infratest-Dimap für die Amtsinhaberin aus. CDU-Herausforderer Michel Sack käme demnach nur auf nur auf rund 11 Prozent der Stimmen. AfD-Spitzenkandidat landet mit 4 Prozent weit abgeschlagen auf Platz 3.

Die SPD hat gute Chancen, die Landtagswahl zu gewinnen. Offen ist jedoch noch, welche Partei nach der Wahl als Koalitionspartner in Frage kommt. Ausgeschlossen hat SPD-Spitzenkandidatin Schwesig bisher nur ein Bündnis mit der AfD.

Vor fünf Jahren war eine Koalition mit der CDU die einzige Möglichkeit, ein tragfähiges Regierungsbündnis ohne die Rechten zu schmieden. Eine Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition scheint fraglich: Wenn die Umfragen zutreffen, dann kann die SPD diesmal unter mehreren potenziellen Juniorpartnern auswählen.

Erstmals könnten diesmal sechs Parteien in dem regulär 71 Sitze zählenden Landesparlament vertreten sein. FDP und Grüne waren bei der Landtagswahl 2016 noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die SPD kam damals auf 30,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen, die CDU nur auf 19 Prozent. Zweitstärkste Kraft im Land war seitdem die AfD mit einem Stimmanteil von 20,8 Prozent. Die Linke erzielte 13,2 Prozent.

Rot-Schwarz ist in Mecklenburg-Vorpommern alles andere als ein neues Modell: Seit mittlerweile 15 Jahren regieren an der Ostseeküste SPD und CDU gemeinsam. Mit den Christdemokraten an der Seite konnte Schwesigs Vorgänger im Amt, Erwin Sellering, das Bündnis nach der Wahl 2016 zunächst fortsetzen.

Schwesig übernahm ab Sommer 2017, nachdem Sellering seinen Posten als Landesvater aus gesundheitlichen Gründen abgab. Zwei Jahre später erkrankte sie selbst an Krebs, blieb aber im Amt. Als Regierungschefin ist Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern beliebt. Beobachter attestieren ihre eine weitgehend krisenfreie Amtszeit.

In den jüngsten Umfragen konnte die SPD ihren großen Vorsprung vor allen anderen Parteien weiter ausbauen. Zuletzt sahen die Meinungsforscher die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern bei 38 bis 40 Prozent. Ein besseres Ergebnis konnte die SPD dort bisher nur 2002 verbuchen, als sie mit Harald Ringstorff an der Spitze 40,6 Prozent erreichte.

Für die CDU dagegen zeichnet sich bei der anstehenden Landtagswahl ein weiteres Debakel ab. Die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Sack könnten laut Umfragen auf einen Stimmanteil von nur noch 12 bis 15 Prozent kommen.

Die AfD dagegen erreicht in den Umfragen Werte von bis zu 18 Prozent. Für die Linkspartei mit 10 bis 11 Prozent scheint der Einzug in den Landtag sicher. FDP und Grüne müssen um den Einzug ins Landesparlament noch bangen. Die Liberalen werden in den Umfrageergebnissen bei 5 bis 6 Prozent gesehen. Die Grüne schneiden mit 6 bis 7 Prozent zumindest in den Umfragen besser ab.

Wie geht es in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl weiter? Schwesig hät sich sich bisher mehrere Optionen offen - darunter auch eine Fortsetzung der großen Koalition unter SPD-Führung. Rechnerisch möglich erscheint auf Grundlage der bisher vorliegenden Umfrageergebnisse auch ein Bündnis mit den Linken. Rot-Rot käme in den Umfragen aber bisher nur auf eine knappe Mehrheit. Denkbar wäre auch eine Dreierkoalition mit FDP und den Grünen.

Beobachter halten es für möglich, dass sich die SPD auch daran orientieren könnte, in welche Richtung die Sozialdemokraten auf Bundesebene tendieren. Spannend bleibt unterdessen auch, wie lange Schwesig, deren bundespolitische Ambitionen kein Geheimnis sind, in Schwerin bleibt.

Derzeit beteuert die SPD-Politikerin noch, nicht nach Berlin wechseln zu wollen, wo sie gegebenenfalls unter einem Kanzler Olaf Scholz Bundesministerin werden könnte. Neuland wäre das für sie nicht: Bereits von 2013 bis 2017 saß Schwesig als Bundesfamilienministerin mit Kanzlerin Merkel am Kabinettstisch.