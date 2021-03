Am Sonntag nächster Woche wählen die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Kurz vor der Stimmenabgabe legen die Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Dreyer in der Wählergunst zu. Und auch der Einzug eines Neulings ins Parlament deutet sich immer mehr an.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sieht eine neue ARD-Umfrage die regierende SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer knapp in Führung. Laut der Erhebung des Instituts Infratest dimap kann die Partei am Sonntag kommender Woche mit 30 Prozent der Stimmen rechnen und damit ihren Wert von Ende Februar halten. Die oppositionelle CDU von Herausforderer Christian Baldauf wird bei 28 Prozent gesehen - ein Minus von drei Punkten.

Dreyers SPD regiert in Mainz derzeit mit FDP und Grünen. Die Grünen könnten unverändert zwölf Prozent für sich verbuchen, während die FDP mit neun Prozent bei einem Plus von zwei Punkten gleichauf mit der AfD läge, für die sich keine Veränderung ergab. Bei fünf Prozent sieht die Umfrage die bisher nicht im Landtag vertretenen Freien Wähler - ein Plus von einem Punkt. Die Linke wäre mit unverändert drei Prozent weiter nicht im Mainzer Landesparlament vertreten. Bei den Werten wären neben einer Großen Koalition eine Fortsetzung des Ampelbündnisses oder eine schwarz-grün-gelbe Koalition möglich. Auch für SPD, Grüne und Freie Wähler würde es reichen.

Mit der politischen Arbeit von Ministerpräsidentin Dreyer sind der Umfrage zufolge aktuell 61 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden, 33 Prozent weniger oder gar nicht. Die Arbeit des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf findet bei 31 Prozent Zustimmung, 32 Prozent waren weniger oder gar nicht zufrieden. Im Falle einer Direktwahl würden 53 Prozent der Befragten für Dreyer stimmen (minus drei Punkte), 29 Prozent für Baldauf (plus einen Punkt).

Mit der Arbeit der Ampel-Regierung aus SPD, FDP und Grünen äußerten sich 56 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden (Stand wie in der Vorwoche), 41 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden (minus einen Punkt). 44 Prozent wollen, dass die nächste Landesregierung von der SPD geführt wird (minus einen Punkt), 34 Prozent sprachen sich für eine CDU-Führung aus (minus vier Punkte).

In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Bei der ARD-Umfrage handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Prognose, sondern um die politische Stimmung der laufenden Woche, heißt es in einer Pressemitteilung. Ermittelt werde ein Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess, Rückschlüsse auf den Wahlausgang seien nur bedingt möglich. Für die Erhebung wurden von Montag bis Mittwoch den Angaben zufolge 1186 Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz befragt.