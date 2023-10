American Airlines, Air France oder Lufthansa streichen derzeit alle Flüge von und nach Tel Aviv. Einige EU-Länder organisieren bereit Evakuierungsflüge für ihre Bürger. Polen will für die Rückholaktion Militärmaschinen nutzen.

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel bemühen sich mehrere EU-Länder um eine Evakuierung ihrer Bürger aus dem Land. Rumänien flog bereits am Samstagabend 346 seiner Bürger aus Israel aus, wie das Außenministerium in Bukarest mitteilte. Auch dutzende Bulgaren kehrten in ihre Heimat zurück. Ein bulgarisches Flugzeug brachte nach Angaben der Regierung in Sofia 92 Bulgaren und einen Kroaten in Sicherheit. Dutzende weitere Bulgaren warteten demnach in Tel Aviv auf ihre Evakuierung.

Auch Polen kündigte eine Rückholaktion an. "Die polnische Armee bereitet sich darauf vor, die Polen in Israel zu evakuieren", erklärte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak im Onlinedienst X, vormals Twitter. Dazu würden Transportmaschinen vom Typ Hercules C-130 genutzt. Der polnische Staatschef Andrzej Duda bestätigte auf X, dass Militärmaschinen der polnischen Luftwaffe genutzt werden sollen. "Soldaten unserer Spezialkräfte werden den Schutz beim Boarding und die Sicherheit an Bord sicherstellen", fügte er hinzu.

"Leider gibt es Gruppen von Polen, und nicht wenige, in Israel", sagte Duda dem privaten Fernsehsender Polsat News. Dies gelte auch für das palästinensische Westjordanland. "Sie summieren sich auf hunderte", führte der Präsident mit Blick auf die polnischen Staatsbürger in Nahost aus. Laut Verteidigungsminister Blaszczak warten "etwa 200 polnische Touristen" auf dem Flughafen von Tel Aviv auf ihre Ausreise. Polen sei mit Griechenland im Austausch, um möglicherweise eine "Luftbrücke zur Evakuierung" einzurichten, sagte Blaszczak.

Airlines streichen Flüge von und nach Tel Aviv

Auch Ungarn will seine Staatsbürger in Israel in Sicherheit bringen. Die Regierung stehe im Kontakt zu rund 400 Betroffenen, sagte Außenminister Peter Szijjarto. Es werde auch versucht, zwölf ungarischen Bürgern zu helfen, die sich im Gazastreifen aufhalten. Es handele sich bei ihnen mehrheitlich um Minderjährige.

Brasilien bereitet ebenfalls eine Rückholaktion vor. Es stünden sechs Flugzeuge bereit, um brasilianische Staatsbürger aus Israel auszufliegen, teilte die Luftwaffe des südamerikanischen Landes mit.

Angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel hatten mehrere große Fluggesellschaften, darunter American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates und Ryanair, am Wochenende ihre Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen. Die israelische Airline El Al teilte hingegen mit, dass sie ihre Flüge nach Tel Aviv vorerst aufrechterhalte. Dies geschehe "in Übereinstimmung mit den Anweisungen der israelischen Sicherheitskräfte".