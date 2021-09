Das Original, hier in der Version von Volker Wissing.

Zum Insta-Bild der grün-gelben Vorsondierungen ist schon alles gesagt, aber natürlich noch nicht von jedem. Oder doch? Auf Twitter gibt es jedenfalls viele Kommentare und vor allem Witze, dazu die Vorwegnahme von Witzen und die Kritik an Witzen.

Drei Politiker und eine Politikerin posten dasselbe Bild auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts und, nein, das Netz dreht nicht durch, aber einige Kommentare gab es nebenan beim Kanal für die Älteren dennoch.

"Name this band", ist der Klassiker unter den Twitter-Kommentaren zu Bildern wie dem von Annalena Baerbock, Christian Lindner, Robert Habeck und Volker Wissing. Wie würden die vier heißen, wären Sie eine Band?

Der Hinweis, dass "Name this band" ein alter Witz ist, kam natürlich auch gleich.

Und zwar mehrfach.

Vor allem aber, was würden sie singen? Darauf gibt es mehrere Antworten.

"Bella Ciao".

"We Are Family".

"Oops!... I Did It Again".

Die Show "How I Met Your Mother" war eine andere Assoziation.

Aber es gab auch seriöse Kritiken. Ein Reuters-Korrespondent etwa lobte Habeck dafür, dass er das Bild nicht geschnitten und keinen Filter draufgelegt hat.

Dass die Koalitionsverhandlungen zu einem schnellen Erfolg führen, wird gelegentlich bezweifelt.

Ein Autor der Zeitschrift "Titanic" lieferte eine gründliche Analyse.

Andere Nutzerinnen fühlten sich an Boomer-Urlaubsgrüße erinnert.

Oder an den Elternabend in einer der Berliner Grünen-Hochburgen.

Egal, was man von dem Foto hält: Die vier haben ihr Ziel erreicht. Tausende haben dem Bild bei Twitter oder Insta ein Like gegeben, es retweetet oder kommentiert. Medien berichten, loben gar, die Aufmerksamkeit ist hoch. Kaum jemand redet über Olaf Scholz oder Armin Laschet. Der Band-Name könnte lauten: Die Kanzlermacher*innen.