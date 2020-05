Die FDP gehört zu den schärfsten Kritikern der langanhaltenden Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus. Parteivize Kubicki dringt auf Lockerungen. Man könne Menschen und Senioren nicht länger in "Isolationshaft" nehmen und die "Wirtschaft ruinieren".

FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert eine rasche Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Es wird Zeit, der Frage nachzugehen, ob die Maßnahmen noch angemessen sind oder aufgehoben werden müssen", sagte er bei ntv. "Es ist kein Gnadenakt, dass man seine Grundrechte zurückbekommt, sondern eine verfassungsrechtliche Verpflichtung."

Man müsse die Maßnahmen abwägen und "die Tatsache, dass, wie ich finde, wir über den Berg sind, heißt: immer weitere Lockerungen", sagte er weiter. Es dürfe keinen Tag länger Grundrechtseinschränkungen geben "als unbedingt nötig".

Mit Blick auf Warnungen vor einer zweiten Welle sagte der Bundestagsvize, dass die Vermutung einer potenziellen Gefahr nicht reiche, Grundrechte einzuschränken. So habe etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass es möglicherweise erst in zwei, drei Jahren einen Impfstoff gebe. "So lange können wir nicht unsere Wirtschaft ruinieren, Menschen in ihren Wohnungen einsperren und die alten Leute in Alten- und Pflegeheimen einsperren, in Isolationshaft."

In diesem Zusammenhang sei er "sehr erleichtert", dass die Justiz "immer wieder darauf hinweist, Entscheidungen zu hinterfragen". Er forderte zudem die Parlamente in Bund und Ländern auf, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und "Kontrollen wesentlich zu intensivieren gegenüber dem, was der Bund macht".

Skeptisch äußerte sich Kubicki zur diskutierten Kaufprämie für Autos. Niemand werde sich ein Auto kaufen, wenn er nicht wisse, wie es weitergehe, sagte er. "Es wird sehr schwer, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen." Die Menschen bräuchten wieder Vertrauen in die Wirtschaft.

Und dazu gehöre auch die Öffnung der Gastronomie. "Wenn wir nicht anfangen, Lokale oder Hotels zu öffnen, dann Gnade uns Gott, dann haben wir 100.000, die den Sommer nicht überstehen", sagte er weiter. "Wenn Abstandsregeln eingehalten werden können und Hygieneschutzmaßnahmen umgesetzt werden können, dann gibt es keine Begründung mehr dafür, Lokale, Gaststätten und Hotels nicht mehr zu öffnen."