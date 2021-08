SPD-Kanzlerkandidat Scholz unterscheide sich kaum von Merkel - sagen seine Kritiker. Die Kanzlerin sieht das völlig anders und fordert von ihm endlich eine klare Positionierung in Richtung Linkspartei. CSU-Chef Söder stößt ins selbe Horn und vermutet auch bei der FDP gewisse Vorlieben nach links.

Mit ihrer bislang schärfsten Attacke auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Endphase des Wahlkampfs eingeschaltet. Merkel verwies in Berlin auf Unterschiede zwischen ihr und Scholz und forderte ihn zu einer Klarstellung auf, ob er nach der Bundestagswahl eine Koalition mit der Linkspartei eingehen würde. CSU-Chef Markus Söder dankte Merkel für die klaren Worte. "Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist. Ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen", sagte Merkel.

In diesem Zusammenhang sei es "so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht". Sie erwarte, "dass es für die Zukunft sehr klarer Aussagen über die Fortführung der Regierungsarbeit egal in welcher Konstellation bedarf". Dies gelte insbesondere dann, "wenn man sich auf mich beruft", sagte Merkel mit Blick auf die SPD-Wahlkampfstrategie, Scholz als eine Art natürlichen Nachfolger der CDU-Kanzlerin zu präsentieren. In diesem Zusammenhang hatte etwa CSU-Chef Söder bereits den Vorwurf der "Erbschleicherei" an Scholz und die SPD gerichtet.

Merkel sagte dazu: "Ich freue mich, dass Olaf Scholz anerkennt, was wir in der großen Koalition geleistet haben. Dass darüber seitens der SPD positiv gesprochen wird, das war nicht immer so in der Vergangenheit." In der SPD nimmt man die Sätze der Kanzlerin gelassen. Dort wundert man sich eher, dass die Union sich darauf verlege, die Konkurrenz schlechtzureden, statt den eigenen Kanzlerkandidaten zu feiern.

Söder: Auch die FDP guckt nach links

Tatsächlich hat sich Merkel bislang aus dem Wahlkampf weitgehend herausgehalten. Beim Wahlkampfauftakt von CDU und CSU hielt sie zwar eine Rede, erläuterte dabei aber zunächst, dass ihr Amtsverständnis ein starkes Engagement für ihren potenziellen Nachfolger nicht gestatte. Eine Reaktion auf Merkels Bemerkungen sei nicht geplant, heißt es aus der SPD gegenüber ntv.

Einer, der Merkels Äußerungen mit Wohlwollen auffassen dürfte, ist CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz. Im Interview mit RTL/ntv wünschte er sich mehr Einsatz der Bundeskanzlerin im Wahlkampf. "Wo es jetzt wirklich um alles geht, hoffe ich, dass Angela Merkel sich noch einmal persönlich auch in diesem Bundestagswahlkampf engagiert", sagte Merz. Die Partei müsse "raus aus der Kuschelecke und rein in den Wahlkampf", so der Politiker weiter. Es zeichne sich ein "Lagerwahlkampf" zwischen der bürgerlichen Mitte und einer möglichen linken Regierung ab. Aber der "Großteil der Wähler hat noch nicht richtig begriffen, um was es wirklich geht", sagte Merz.

Auch CSU-Chef Söder äußerte sich im Anschluss an eine Sitzung des bayerischen Kabinetts zu Merkels Aussagen über Scholz und dessen Haltung zur Linken: "Klarer und deutlicher kann man das nicht definieren." Die Bürger hätten jetzt wirklich gut erkannt, welche Unterschiede es gebe. "Man weiß, dass Olaf Scholz nach links will."

Söder warf FDP-Chef Christian Lindner vor, ebenfalls die Option einer eher linken Bundesregierung zu erwägen. Sollte es zu einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen kommen können, werde Lindner das machen. Söder sagte, eine Ampelkoalition sei aber mehrheitlich links, da SPD und Grüne links seien. "Die FDP verdünnt etwas das Links, aber der Geschmack bleibt links."