Die russischen Streitkräfte haben Kiew zufolge zwei Dörfer in der Region Cherson angegriffen. Eine ganze Familie wird bei der Attacke ausgelöscht - das jüngste Opfer wurde nur drei Wochen alt. Das Nachbardorf wird laut der Ukraine zwölfmal von russischer Artillerie getroffen.

Bei einem russischen Angriff auf zwei Dörfer in der südukrainischen Region Cherson sind nach Angaben der Regierung in Kiew sieben Zivilisten getötet worden. Im Dorf Schyroka Balka seien ein Paar, ihr 23 Tage altes Kind und ein weiterer Mann ums Leben gekommen, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Auch der zwölfjährige Sohn der Familie kam ums Leben. Das berichtete Klymenko in einer aktualisierten Meldung. "Die ganze Familie ist in Shyroka Balka gestorben", schrieb er. Neben der Familie in Schyroka Balka wurde ein weiterer Anwohner getötet, heißt es weiter.

Im Nachbardorf Stanislaw seien zwei weitere Menschen getötet und einer verletzt worden. Das Dorf sei zwölfmal von Artillerie getroffen worden, schreibt Klymenko bei Telegram. "Die Terroristen werden niemals freiwillig aufhören, Zivilisten zu töten", erklärt der Innenminister und postet zwei Fotos von beschädigten Häusern. "Die Terroristen müssen gestoppt werden. Mit Gewalt. Sie verstehen nichts anderes." Das ukrainische Militär hat im November den westlichen Teil der Region Cherson zurückerobert. Russische Truppen beschießen das Gebiet jedoch weiterhin regelmäßig von der anderen Seite des Flusses Dnipro.

Insgesamt sind dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mindestens 500 Kinder zum Opfer gefallen, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Außerdem hätten fast 1100 Kinder Verletzungen verschiedener Schwere erlitten, schrieb die Behörde auf Telegram. Sie wies darauf hin, dass die Zählung unvollständig sei.

Achtjähriger starb bei Raketenangriff in Westukraine

Es werde in der Kampfzone, in den von der Ukraine befreiten Gebieten wie auch in den von russischen Truppen besetzten Gebieten ermittelt und nach weiteren Fällen gesucht. Die meisten getöteten und verletzten Kinder gab es demnach in den frontnahen östlichen Gebieten Donezk und Charkiw, gefolgt von der Hauptstadtregion Kiew und Cherson im Süden.

Jüngster bekannter Fall war ein achtjähriger Junge, der nach ukrainischen Angaben am Freitag bei einem Raketenangriff auf die Westukraine tödlich verletzt wurde. Die ukrainische Justiz dokumentiert Todesfälle und Verletzungen in der Zivilbevölkerung. Sie sammelt Material, das in späteren Prozessen als Beweise für mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Soldaten dienen könnte. Die Ukraine wehrt seit fast anderthalb Jahren eine russische Invasion ab.