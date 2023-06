Der frühere Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann gewinnt zum zweiten Mal die deutsche Straßenradmeisterschaft. Gut eine Woche vor dem Beginn der Frankreich-Rundfahrt zeigt sich der 30-Jährige in einer starken Verfassung und siegt nach einer souveränen Solo-Fahrt - vor den Augen von Jan Ullrich.

Emanuel Buchmann breitete noch vor dem Ziel seine Arme aus, dann klatschte er freudestrahlend mit seinen Betreuern im Begleitfahrzeug ab. Nach einem langen, kräftezehrenden Solo sicherte sich der Radprofi vom deutschen Top-Team Bora-hansgrohe bei den deutschen Meisterschaften seinen zweiten Titel im Straßenrennen nach 2015.

Buchmann setzte sich vor den Augen von Jan Ullrich auf dem anspruchsvollen Kurs über 215 km zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim im Schwarzwald souverän durch und bewies vor der anstehenden Tour de France (1. bis 23. Juli) seine starke Form. Sein Vorsprung auf die Teamkollegen Nico Denz und Maximilian Schachmann betrug 1:03 Minuten. Damit darf Buchmann bei der Frankreich-Rundfahrt vor einem Millionen-Publikum das begehrte Meistertrikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring tragen. Vor vier Jahren hatte der Ravensburger als Vierter der Gesamtwertung für die beste Platzierung eines Deutschen seit dem zweiten Rang von Andreas Klöden 2006 gesorgt. In diesem Jahr ist Buchmann vor allem in den Bergen als Edelhelfer gefragt.

Spitzengruppe folgt TV-Motorrad auf falsche Strecke

Noch auf der ersten der insgesamt acht Runden kam es zu einem Kuriosum. Die Spitzengruppe folgte einem TV-Motorrad, das die offizielle Strecke verließ, und bog demnach falsch ab. Nach einem Umweg wurden die Fahrer bei der nächsten Verpflegungsstation wieder ins Hauptfeld integriert. Nach der kurzen Konfusion forcierten dann die Top-Fahrer das Tempo. Am Ende der zweiten Runde setzte sich eine Dreiergruppe um Buchmann und Teamkollege Jonas Koch ab. Wenig später blieb nur noch das Bora-Duo übrig, rund 60 km vor dem Ziel schüttelte Buchmann dann auch Koch ab.

Nach fast fünf Stunden an der Spitze fuhr Buchmann unter großem Jubel über die Ziellinie von Bad Dürrheim. Die deutschen Meisterschaften waren nach 22 Jahren in den Kurort zurückgekehrt. Damals hatte ein gewisser Jan Ullrich im Straßenrennen den letzten Meistertitel seiner Karriere gewonnen. Der Tour-Sieger von 1997 war diesmal als Zuschauer dabei.

Am Samstag hatte Liane Lippert in der Frauen-Konkurrenz ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 25-Jährige aus Friedrichshafen setzte sich nach 135 km als Solistin durch. Für die Vize-Europameisterin von 2021 ist es nach 2018 und dem Vorjahr der dritte nationale Meistertitel ihrer Karriere. Lipperts Vorsprung auf die zweitplatzierte Kathrin Hammes (Köln) betrug 1:07 Minuten, Romy Kasper (+1:13/Forst) komplettierte das Podium. Damit trägt Lippert wie bei der Erstausgabe im vergangenen Jahr das Meistertrikot bei der Tour de France Femmes (23. bis 30. Juli), nominiert ist sie bereits. Im Einzelzeitfahren sicherte sich am Freitag Mieke Kröger nach 2015 ihren zweiten DM-Titel beim Kampf gegen die Uhr. Lippert hatte auf einen Start verzichtet. Bei den Männern nahm Nils Politt seinem Bora-Teamkollegen Lennard Kämna den Titel ab.