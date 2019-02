Beim Heimspiel in Willingen feiert der deutsche Skispringer Karl Geiger den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere und damit eine perfekte WM-Generalprobe. Mit seinem Coup kaschiert er damit das Fiasko, das zwei andere DSV-Adler erleben.

Karl Geiger hat überraschend den Skisprung-Weltcup in Willingen gewonnen und damit den zweiten Einzelsieg in seiner Karriere gefeiert. Der Oberstdorfer sprang auf der Mühlenkopfschanze auf 142 und 150,5 Meter und zeigte sich damit wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) in Bestform. Geiger schlug bei seinem Sieg auch die Top-Athleten Kamil Stoch (Polen) und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan), denen die Ränge zwei und drei blieben.

"Super, Karl war heute absolut klar im Kopf", sagte Bundestrainer Werner Schuster im ZDF. Geiger, der seinen ersten Sieg im Dezember in Engelberg gefeiert hatte, war nach dem ersten Durchgang noch Dritter und zeigte dann den weitesten Flug des Tages.

Neben Geiger zeigte mit Richard Freitag (144 und 140 Meter) auf Rang sechs ein weiterer DSV-Adler eine ansprechende Leistung. Freitag flog zu seinem besten Saisonergebnis und löste damit endgültig sein WM-Ticket. Olympiasieger Andreas Wellinger, der am Freitag für das Team gestrichen worden war, landete diesmal auf Rang 19.

Die in diesem Winter bislang besten deutschen Skispringer erlebten in Willingen vor 23.500 Zuschauern hingegen ein sportliches Debakel. Stephan Leyhe scheiterte als Lokalmatador genauso wie Markus Eisenbichler im ersten Durchgang. Leyhe landete mit 125,0 Meter auf Platz 35. Qualifikationssieger Eisenbichler, der schon im Teamspringen gepatzt hatte, kam nach einem erneuten Fehler nur auf 125,5 Meter und lag damit auf Rang 36. Anfang Januar hatte das Duo noch die Gesamtränge zwei und drei bei der Vierschanzentournee belegt.

Am Sonntag steht in Willingen ein weiterer Einzelwettbewerb an (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Nach dem letzten Härtetest vor der am Mittwoch beginnenden WM benennt der Bundestrainer dann sein Team für die Titelkämpfe in Seefeld.