Schnell, fangsicher und gefährlich: Erstmals nach seinem Abschied von den Kansas City Chiefs trifft "Cheetah" Tyreek Hill auf sein altes Team. Der 29-Jährige ist so schnell, dass er 2012 mit der U20-Staffel der USA über 100 Meter Gold bei der Weltmeisterschaft holte.

Für die Karriere nach der Karriere hat Tyreek Hill Ideen. "Wenn ich aufhöre, werde ich Pornostar. Im Ernst. Meinst du, das hab ich drauf?", sagte der Footballstar in einer Twitch-Session mit NFL-Kollege Mike Evans, wenig später klang das anders. "Ich habe nur einen Witz gemacht, es war definitiv ein Witz", erklärte Hill: "Viele Teamkollegen hassen mich jetzt." Hill, Wide Receiver der Miami Dolphins, ist nie um einen Spruch verlegen. Doch für ihn gilt: große Klappe, viel dahinter. Denn der Passempfänger liefert, gerade hat der 29-Jährige einen Rekord aufgestellt. Hill kam als erster NFL-Profi überhaupt in den ersten acht Saisonspielen auf mehr als 1000 Receiving-Yards.

Beim Wettrennen mit den Verteidigern lebt Hill von seiner enormen Schnelligkeit. Den Spitznamen "Cheetah" (Gepard) hat er sich redlich verdient, seine Bestzeit über 100 Meter steht bei unglaublichen 9,98 Sekunden - auch wenn er auf der Laufbahn in Hutchinson/Kansas ordentlich Rückenwind hatte. Mit der 4x100-Meter-Staffel der USA holte Hill 2012 in Barcelona Gold bei der U20-WM. "Jeder weiß, dass Tyreek schnell ist", sagt Dolphins-Headcoach Mike McDaniel. Der flinke Profi müsse deshalb Woche für Woche mit besonderer Aufmerksamkeit klarkommen: "Jedes Team weiß, dass du den Ball zu ihm bringen willst."

Trotz dieser Qualität, grundlegend für jeden Receiver, ging Hill nur als Nummer 165 im Draft 2016 an die Kansas City Chiefs. Es gab Kritik an der Auswahl, weil er 2014 seine schwangere Freundin gewürgt hatte und von der Oklahoma State University geflogen war. Er erhielt eine dreijährige Bewährungsstrafe. Sportlich war die Entscheidung für die Chiefs ein Coup. Hill mauserte sich zu einer der besten Waffen der NFL, holte mit dem Klub den Super Bowl LIV 2020 in Miami. Und dorthin zog es ihn vor der Saison 2022/23, nachdem Gespräche mit Kansas City über eine Vertragsverlängerung gescheitert waren.

Nun kommt es zum Wiedersehen. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL), wenn die NFL nach der Premiere im Vorjahr in München nun in Frankfurt ihr zweites Deutschland-Highlight veranstaltet, bekommt es der Zielspieler von Quarterback Tua Tagovailoa zum ersten Mal nach seinem Abschied mit den Chiefs zu tun. Den Wechsel bereut er nicht. "Ich bin in einer großartigen Situation", sagte Hill am Donnerstag. "Ich habe großartige Teamkollegen. Meine Familie stammt aus Miami und außerdem habe ich eines meiner Ziele erreicht, einer der bestbezahlten Spieler der Liga zu sein", so Hill: "Das Leben ist großartig, Mann."