Kennen Sie diesen Mann? Nick Kyrgios – ein Name, der seit Jahren die Tennis-Szene aufmischt. Ob Bad Boy, Spaßvogel oder Diva, der 26-Jährige weiß einfach zu unterhalten. Im Erstrundenmatch bei den Australian Open setzte sich der Lokalmatador souverän mit 6:4, 6:4 und 6:3 gegen den Briten Liam Broady durch. In Erinnerung bleibt aber mal wieder eine irre Show, die das heimische Publikum in Melbourne so richtig zum Toben brachte. Ein kleines Protokoll seines Auftritts zwischen Arroganz und Entertainment.

1. Highlight: Kurioser Aufschlag

Bereits im 2. Spiel diese ungewöhnliche Szene: Kyrgios schlägt seinen berüchtigten Aufschlag von unten – diesmal aber sogar durch die eigenen Beine. Was auch als Unart gewertet werden kann, beklatschen die australischen Fans frenetisch – vor allem als sein Gegenüber den Return ins Aus setzt.

2. Highlight: Mal wieder ein Tweener

Und es geht direkt weiter. Beim Stand von 1:0 und 40:0 packt der Publikumsliebling den nächsten Überraschungsschlag aus: einen sogenannten Tweener. Dabei schlägt Kyrgios im laufenden Ballwechsel den Ball durch die Beine. Und auch dieser Trickshot führt zum Punktgewinn – Kyrgios vollendet die Rallye mit einem Vorhand-Longline. Die Fans also schon früh im Match aus dem Häuschen.

3. Highlight: Ronaldo-Jubel

Nach seinem gewonnenen Matchball kopiert der Weltranglisten-115. die berühmte Jubel-Pose von Fußball-Star Cristiano Ronaldo. Das ganze Spiel über waren bereits "Siiiiiiuuuu"-Rufe zu hören. Es handele sich nicht um Buh-Rufe, sondern um eine Imitation des inzwischen berühmten Ronaldo-Ausrufs, erklärte Kyrgios.

4. Highlight: Bier trinken

Und dann der finale Aufreger: Während des Autogramm-Schreibens reicht ein Fan dem 26-Jährigen einen vollen Bier-Becher. Und ja, Kyrgios tut es wirklich. Schelmisch lächelt Kyrgios in die Kamera und genehmigt sich einen Schluck - und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Der Australier hatte erst kurz vor seinem Heimturnier eine Corona-Infektion überstanden.

Die Fans können sich also auf eine weitere Show bei den Australian Open freuen. Aber aufgepasst: Sein nächster Gegner ist kein Geringerer als der Russe Daniil Medvedev, die Nummer zwei der Welt.