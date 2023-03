Shawn Kemp in Haft Ex-NBA-Star in Straßen-Schießerei verwickelt

Shawn Kemp kam 1989 in die NBA und war vor allem in den 1990er Jahren eine große Nummer in der Liga.

Der sechsmalige NBA-Allstar Shawn Kemp ist US-Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit einer Schießerei festgenommen worden. Laut Polizei kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Fahrzeuge, in deren Verlauf Schüsse fielen.

Der frühere NBA-Superstar Shawn Kemp hat juristischer Ärger. Der 53-Jährige ist im US-Bundesstaat Washington festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden. Ihm wird vorgeworfen, in der Öffentlichkeit eine Schusswaffe abgefeuert zu haben. Die Polizei in Tacoma (Washington) erklärte, dass am Mittwochmittag zwei Personen in der Nähe von zwei Fahrzeugen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Streit geraten seien. Daraufhin seien Schüsse abgegeben worden. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll einen mutmaßlichen Schuss von Kemp zeigen.

Nach Polizeieingaben flüchtete eine der Personen mit einem Auto. Die Ermittlungen laufen, die Waffe wurde sichergestellt. Verletzte hat es laut der Behörde keine gegeben. Vier Stunden nach dem Vorfall wurde Kemp in ein Gefängnis in Pierce County gebracht. Vorwurf der Anklage ist ein "Drive-by-shooting"-Vergehen. Kemp soll sich nach US-Medienberichten immer noch im Gefängnis befinden.

Kemp kämpft immer wieder mit sich selbst

Kemp kam 1989 in die NBA und war vor allem in den 1990er Jahren eine große Nummer in der Liga. Bei den Seattle SuperSonics zeigte der Über-Athlet immer wieder krachende Dunks, 1996 spieler er mit seinen SuperSonics in den NBA-Finals gegen die Chicago Bulls um Michael Jordan (2:4). 1994 wurde er mit dem US-Team Weltmeister.

2003 beendete er seine Karriere bei den Orlando Magic. Kemp spielte zudem bei den Portland Trail Blazers und Cleveland Cavaliers. 2008 gab er ein kurzes Intermezzo beim italienischen Klub Premiata Montegranaro. Im Schnitt erzielte der Power Forward in seiner Karriere 14,6 Punkte, 8,4 Rebounds und 1,6 Assists. Sechsmal wurde der "Reign Man" ins All-Star-Team der NBA gewählt.

Schon während seiner NBA-Karriere hatte Kemp immer wieder mit persönlichen Problemen und Übergewicht zu kämpfen. Drogeneskapaden wurden öffentlich, worauf er mehrmals von der Liga suspendiert wurde. 2005 wurde er wegen Drogenbesitzes festgenommen. Seit 2020 hat er einen Cannabisladen in Seattle. Er setzte sich in den vergangenen Jahren dafür ein, dass der Ort wieder ein NBA-Team bekommt. 2008 waren die SuperSonics von Seattle nach Oklahoma City umgezogen, wo sie seither als Oklahoma City Thunder auflaufen.