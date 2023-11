Joe Burrow ist der bestbezahlte Profi der NFL, doch Gesundheit kann man nicht kaufen: Der Star-Quarterback verletzt sich bei einem Touchdown-Pass so schwer, dass die Saison für ihn beendet ist.

Die Cincinnati Bengals müssen für den Rest dieser Saison in der amerikanischen Football-Liga NFL auf ihren Quarterback Joe Burrow verzichten. Er muss sich wegen eines Bänderrisses im rechten Handgelenk einer Operation unterziehen. Dies gaben der 26-Jährige und Bengals-Trainer Zac Taylor am Freitag (Ortszeit) bekannt.

Der Spielmacher hatte sich tags zuvor bei der 20:34-Niederlage seines Teams bei den Baltimore Ravens verletzt. Burrow war nach einem Wurfversuch auf dem Handgelenk gelandet und hatte die Verletzung erst beim nächsten Wurf bemerkt. Nach seinem Ausscheiden ersetzte ihn Jake Browning, der nun auch für die restliche Saison die Rolle des Quarterbacks übernehmen könnte.

Die Bengals kassierten gegen Baltimore im zehnten Spiel bereits die fünfte Niederlage der Saison und belegen in der AFC North den letzten Tabellenplatz. "Wir waren in einer guten Position. Wir sind in einer guten Position. Es ist natürlich enttäuschend, weil man offensichtlich so hart arbeitet, um diesen Moment zu erreichen", kommentierte Burrow sein bitteres Saisonaus. "Man fängt an, wirklich gut zu spielen, und dann passiert so etwas wie das hier. Da kann man nichts machen. Man muss sich einfach durchbeißen."

Vor zwei Jahren hatte Burrow das Team bis in den Super Bowl geführt, dort gab es eine 20:23-Niederlage gegen die Los Angeles Rams. Nun muss er an seinem Comeback arbeiten. Taylor macht sich keine Sorgen: "Joe ist aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt, um Rückschläge und Herausforderungen zu überwinden. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass er zur richtigen Zeit auf die richtige Weise darauf reagieren wird. Das ist einfach Teil von Joes Charakter."

Vor Saisonbeginn hatten die Bengals ihren Spielmacher zum bestbezahlten Profi der Liga gemacht: In den nächsten fünf Jahren kann Burrow bis zu 275 Millionen Dollar verdienen.