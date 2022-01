Sieg und Podestplatz für die Kombinierer, Sieg und Panne für die Bobpilotinnen: Der Wintersporttag liefert aus deutscher Sicht reichlich Gelegenheiten zum Jubeln und Mitleiden. Die Entwicklungen und Ergebnisse des Tages im Überblick.

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat den Einzelwettbewerb in Val di Fiemme gewonnen. Einen Tag nach seinem zweiten Platz siegte der 24 Jahre alte Oberstdorfer vor Österreichs Johannes Lamparter und Einzel-Olympiasieger Johannes Rydzek. Rydzek war nach dem Großschanzensprung noch auf Rang 19 positioniert und verbesserte sich auf den zehn Kilometern noch auf den Podestrang. Am Samstag hatte Lamparter noch vor Geiger und Eric Frenzel gewonnen. Alle profitierten von der Absage des Norwegers Jarl Magnus Riiber, der Rückenprobleme hat.

"Taktisch habe ich nicht viel falsch gemacht. Ich habe mich auf einmal wieder richtig gut gefühlt. Dann war es Vollgas und versuchen, die Gruppe zu sprengen. Das ist voll aufgegangen", sagte der zufriedene Sieger Geiger in der ARD. Er sei bereits "heiß" auf Olympia in Peking (4. bis 20. Februar). Riiber hat alle seine aktiv bestrittenen Wettbewerbe in diesem Winter gewonnen. Zweimal fiel er nun mit Rückenproblemen aus, einmal wurde er disqualifiziert. Hinter Geiger und Rydzek schafften es auch Frenzel (7.) und Manuel Faißt (10.) unter die besten Zehn. Direkt dahinter folgten Fabian Rießle und Terence Weber. Bundestrainer Hermann Weinbuch hat mit Blick auf die Spiele in China ein extrem breit aufgestelltes Team zur Verfügung.

Nolte gewinnt, Jamanka passiert bitterer Malheur

Laura Nolte hat auf ihrer Heimbahn in Winterberg den vierten Saisonsieg im Zweierbob eingefahren. Mit ihrer Olympia-Anschieberin Deborah Levi hatte sie 0,13 Sekunden Vorsprung vor Teamkollegin Kim Kalicki. Die Wiesbadenerin fuhr mit Leonie Fiebig. Dritte wurde US-Pilotin Kaillie Humphries. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka patzte am Start mit Deutschlands schnellster Sprinterin Alexandra Burghardt und musste sich mit Rang neun begnügen. Im ersten Durchgang lief das Duo zu weit, sodass der Schlitten beim Einsteigen aus der Anlaufspur geriet und gegen die Bande krachte, was einen enormen Zeitnachteil verursachte. "Ich habe schon viele aufmunternde Nachrichten aus dem Team erhalten. Lieber passiert es hier als dann bei Olympia in Peking", sagte Burghardt.

Rennrodlerin Taubitz geschlagen, aber weiter vorne

Im spannenden Duell um den Sieg im Gesamtweltcup musste Julia Taubitz diesmal ihre stärksten Konkurrentin Madeleine Egle den Vortritt lassen. Die Österreicherin gewann den Rennrodel-Weltcup in Sigulda und konnte damit den Rückstand auf die im Gesamtklassement führende Taubitz verkürzen. Den Podestplatz knapp verpasst hat Natalie Geisenberger, die auf der engen und schwierigen Bahn in Lettland auf Rang vier kam. Anna Berreiter aus Berchtesgaden wurde Zehnte. Taubitz musste die Leistung ihrer Konkurrentin nach zwei sehr guten Läufen anerkennen. "Madeleine war uns heute um Weiten voraus und hat eine richtig starke Leistung abgeliefert", sagte die 25-Jährige.