Schock im Radsport: Nur zwei Tage nachdem er die schottischen Meisterschaften gewinnt und kurz nachdem er im TV auftritt, verstirbt Mountainbiker Rab Wardell mit nur 37 Jahren. Seine Lebensgefährtin schildert eine dramatische Nacht mit Herzstillstand, Wardells Verband reagiert "erschüttert".

Mountainbiker Rab Wardell ist zwei Tage nach seinem Titelgewinn bei den schottischen Meisterschaften im Schlaf an einem Herzstillstand gestorben. Der aus Glasgow stammende Wardell wurde nur 37 Jahre alt.

"Wir sind erschüttert über die Nachricht, dass der internationale Mountainbiker und ehemalige Mitarbeiter Rab Wardell heute verstorben ist", heißt es in einer Erklärung von Scottish Cycling. "Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr wenige Informationen, aber wir senden unsere Liebe und Unterstützung an seine Familie, Freunde und all jene in unserer Gemeinschaft, die ihn kannten. Wir bitten Sie, die Privatsphäre von Rabs Familie in dieser unglaublich traurigen Zeit zu respektieren."

"Er erlitt einen Herzstillstand, während wir im Bett lagen. Ich habe es immer wieder versucht und die Sanitäter waren innerhalb weniger Minuten da. Aber sein Herz hat aufgehört zu schlagen, und sie konnten ihn nicht wiederbeleben", schrieb seine Lebensgefährtin und zweifache Bahn-Olympiasiegerin Katie Archibald auf Twitter und fügte an: "Ich verstehe immer noch nicht, was passiert ist, ob es wahr ist und warum er uns jetzt genommen wurde - so gesund und glücklich."

Der britische Radsportverband British Cycling würdigte Wardell auf Twitter: "Rab war ein brillanter Fahrer, Freund und Botschafter unseres Sports und wird von so vielen schmerzlich vermisst werden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen vielen Freunden in dieser unglaublich schwierigen Zeit."

Wardell hatte am Sonntag im Kirroughtree Forest den Titel trotz drei Reifenpannen geholt. Der britische Radsportverband bezeichnete seinen Sieg als eine "Show unglaublicher Widerstandsfähigkeit". Am Montag trat er im TV-Programm der BBC auf und berichtete über seine Aufholjagd zum Sieg. Wardell hatte als Teenager erstmals an Mountainbike-Wettkämpfen teilgenommen und war erst Anfang des Jahres Profi geworden.