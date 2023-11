Bill Belichick ist der erfolgreichste Coach der NFL-Geschichte. Doch dieser Tage erlebt die Trainerlegende die wohl bitterste Zeit seiner Laufbahn. Beim Spiel seiner Patriots in Frankfurt lassen ihn die eigenen Spielmacher verzweifeln.

Der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots hat auch beim NFL-Gastspiel in Frankfurt keinen Weg aus der Krise gefunden. Beim zweiten Teil des Football-Doppelpacks am Main verloren die Patriots vor 50.144 Zuschauern mit 6:10 (3:7) gegen die Indianapolis Colts und kassierten die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel.

Bill Belichick, erfolgreichster Headcoach in der Geschichte der National Football League (NFL), muss damit immer mehr um seinen Job bangen. Den Patriots droht die schlechteste Saison, seit der 71-Jährige im Amt ist - immerhin schon seit 2000.

Im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bescherten die Fans New England mit ihrer großen Überzahl echte Heimspiel-Atmosphäre, sie sahen aber vor allem dominante Defensivreihen - offensiv brachten beide Teams nur wenig zustande. Jonathan Taylor erzielte kurz vor Ende des ersten Viertels den ersten und einzigen Touchdown der Partie. Für das Spektakel sorgten die mehr als 50.000 Fans, die eine für ein Football-Spiel beeindruckende Stimmung auf die Ränge zauberten.

In den letzten Minuten des Spiels wurde Trainerlegende Belichick dann von seinen Spielmachern böse im Stich gelassen: Starter Mac Jones warf wenige Yards vor der Colts-Endzone die mögliche Führung einfach weg und produzierte stattdessen mit einem schlimm unterworfenen Pass eine Interception. Es war die neunte in der laufenden Saison, dem stehen zehn Touchdownpässe gegenüber. Eine schlimme Bilanz für den Erben des großen Tom Brady, der im Dress der Patriots unter Belichick sechs Super Bowls nach New England holte und eine endlose Zahl an NFL-Rekorden in die Geschichtsbücher zauberte.

Für den letzten Drive des Spiels, der für die Patriots immer noch den Sieg hätte bringen können, setzte Belichick seinen völlig konsternierten Stamm-Spielmacher auf die Bank - und legte das Spiel in die Hände dessen Stellvertreters Bailey Zappe. Doch auch dem 24-Jährigen gelang nichts mehr. Im Gegenteil: Mit einer Interception entschied Zappe das Spiel endgültig zu Gunsten der Indianpolis Colts.

Eine Woche zuvor hatte Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs in Frankfurt 21:14 gegen die Miami Dolphins gewonnen. Die NFL hätte nach eigenen Angaben für beide Spiele weit über drei Millionen Tickets verkaufen können.

In der vergangenen Saison hatte die NFL das erste Spiel einer Regular Season auf deutschem Boden ausgetragen. In München besiegte Quarterback-Ikone Tom Brady, lange mit den Patriots erfolgreich, mit den Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks. Im kommenden Jahr kehrt die NFL mit einem Spiel nach München zurück, 2025 ist sie wieder am Main zu Gast.