Das Welt-Eishockey verliert eine der größten Legenden: Der schwedische Starverteidiger Börje Salming ist tot. Noch vor wenigen Tagen war der 71-Jährige von seinen Toronto Maple Leafs ausgezeichnet worden - und hatte dabei für Gänsehaut und Tränen gesorgt.

Der ehemalige NHL-Profi Börje Salming ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte sein ehemaliger Klub Toronto Maple Leafs mit. Der Schwede, der zwischen 1973 und 1990 über 1000 Spiele in der besten Liga der Welt bestritt, litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Im August hatte er die Diagnose öffentlich gemacht. In Toronto ist er eine Legende, ein Wegbereiter für nachfolgende Generationen. 16 Jahre spielte er für die Maple Leafs, 787 Scorerpunkte sammelte er. Dreimal landete er im All-Star-Team der NHL. Salming war einer der ersten großen Superstars der Liga, der nicht aus den USA oder Kanada, dem Mutterland des Eishockeys kam.

Noch vor zwei Wochen hatte die Herzen bei den Fans, Veranwortlichen und Spielern seines Ex-Klubs tief bewegt. Salming war für seine herausragenden Leistungen im Trikot der Maple Leafs geehrt worden. Schon an diesem Abend dürfte vielen Fans bewusst geworden sein: Sie sehen ihre Legende mutmaßlich zum letzten Mal. Die Nervenkrankheit ALS hatte dem Schweden schwer zugesetzt. Die aktuellen Spieler der Maple Leafs schlugen mit den Schlägern gegen die Bande, die Fans erhoben sich von den Sitzen – und Salming wurde von den Emotionen übermannt. Der Schwede fing an zu weinen. Und auch bei den Klubbossen neben ihm und den Rängen flossen die Tränen. Der todkranke NHL-Gigant bekam eine großartige, verdiente Ehre. Seine letzte.

Seit Anfang des Jahres hatte das Hall-of-Fame-Mitglied schwere gesundheitliche Probleme. Wie der Schweizer "Blick" berichtete, habe Salming schon im Februar bereits mit schlappen Muskeln zu kämpfen gehabt, ehe er im Juli die Diagnose ALS bekam. Ein Todesurteil.

Aus dem einstigen Anführer auf dem Eis war ein todkranker Mensch geworden, diese Tragödie wurde den Menschen in Toronto am Abend der Ehrung bewusst. Salming hatte massiv abgenommen. Von zehn Kilo in nur zwei Monaten sprach der "Blick". Er konnte nicht mehr sprechen, sich nur noch via Gesten und per digitalen Medien verständigen. "Es ist unmöglich zu beschreiben – die Person, die man liebt, in einem so schlechten Zustand zu sehen, dass man nichts tun kann", bekannte seine Frau Pia der Zeitung "Expressen" zufolge. Nun hat Salming den Kampf gegen die Krankheit verloren.