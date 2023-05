1976 und 1977 feiert Doyle Brunson die Weltmeisterschaft im Pokern. Später schreibt der Texaner mit dem markanten Cowboyhut mit "Super System" ein Standardwerk über das Kartenspiel. Nun ist Brunson im Alter von 89 Jahren verstorben. Angaben zur Todesursache gibt es nicht.

Die amerikanische Poker-Größe Doyle Brunson ist tot. Der "Pate des Pokers" starb am Sonntag in Las Vegas im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie und die World Poker Tour mitteilten. "Er war ein geliebter Christ, Ehemann, Vater und Großvater. Wir werden in den kommenden Tagen mehr zu sagen haben, während wir sein Vermächtnis ehren", hieß es in einer Stellungnahme der Familie, die von Brunsons Manager bei Twitter geteilt wurde. Angaben zur Todesursache machte die Familie zunächst nicht. Die World Poker Tour teilte mit: "Die Pokerwelt trauert um eine Legende."

Der meist mit Cowboy-Hut auftretende Brunson war 1976 und 1977 Poker-Weltmeister geworden. In seiner Karriere gewann er insgesamt zehn Turniere der World Series of Poker. Brunson schrieb auch eines der ersten Bücher über Poker-Strategie, "Super System", das als Standardwerk über das Kartenspiel gilt. 1988 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen. 2018 verabschiedete sich Brunson in den Ruhestand.

Brunsons langjähriger Poker-Rivale Daniel Negreanu bezeichnete den Verstorbenen als "Legende". "Es wird nie einen anderen Doyle Brunson geben", schrieb Negreanu auf Twitter. Schauspieler James Woods bezeichnete Brunson als "größten Pokerspieler, der jemals gelebt hat". Der im US-Bundesstaat Texas geborene Brunson hatte als Student Basketball gespielt. Eine Knieverletzung zerstörte aber seine Hoffnungen auf eine Profikarriere in dem Sport.