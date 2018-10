Sport

Diagnose rheumatoide Arthritis: Tennis-Star Wozniacki schwer erkrankt

Nach ihrem Aus beim WTA-Finale in Singapur spricht die frühere Nummer eins im Tennis, Caroline Wozniacki, über ihre Erkrankung. Sie leidet an der Autoimmunkrankheit rheumatoide Arthritis - Symptome sind Müdigkeit und Schwellungen an den Gelenken.

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki leidet unter der Autoimmunkrankheit rheumatoide Arthritis. Das gab die Dänin nach ihrem Vorrunden-Aus beim WTA-Saisonfinale in Singapur bekannt. Die Erkrankung, die zu Schwellungen und Müdigkeit führt, war vor den US Open im August diagnostiziert worden.

"Anfangs war es ein Schock", sagte Wozniacki. Mittlerweile sei sie jedoch sehr stolz darauf, wie positiv sie damit umgehe und zuversichtlich, dass ihre Karriere nicht signifikant beeinträchtigt werde: "Du lernst, damit umzugehen. An manchen Tagen wachst du auf und kommst kaum aus dem Bett. Aber an anderen Tagen geht es dir gut, dann spürst du die Krankheit gar nicht." Die 28-Jährige hatte zu Beginn der Saison die Australian Open und damit ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. In Singapur schied sie als Titelverteidigerin mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gruppenphase aus.

"Letztlich ist es für niemanden ideal und für mich als Profisportlerin erst Recht nicht", sagte Wozniacki: "Aber es gibt glücklicherweise heutzutage großartige Dinge, die man gegen die Krankheit tun kann."Rheumatoide Arthritis ist die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke. Weltweit sind 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung von der rheumatoiden Arthritis betroffen, Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer. Die genauen Ursachen sind noch nicht geklärt.

Auch Venus Williams betroffen

Die Beschwerden treten häufig zunächst an den Grund- und Mittelgelenken der Finger oder Zehen auf. Es können jedoch auch andere Gelenke wie Hand-, Knie, Schulter, Hüft- oder Fußgelenke und auch die obere Halswirbelsäule betroffen sein. Heilbar ist die Krankheit nicht, jedoch gut behandelbar. Wozniacki ist nach eigenen Angaben seit August in ärztlicher Behandlung und bekommt Medikamente.

Die Weltranglistendritte ist nicht die einzige Spitzenspielerin auf der Frauentour, bei der eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert worden ist. Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams aus den USA leidet seit Jahren unter dem sogenannten Sjögren-Syndrom mit ähnlichen Symptomen wie bei Wozniackis Erkrankung. Die ältere der beiden Williams-Schwestern kämpft mit einer strengen Diät erfolgreich gegen die Krankheit an.

