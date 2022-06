Seit 1903 endet die Tour de France immer in Paris, doch nun wird sich das 2024 wohl einmalig ändern. Wie italienische Medien berichten, muss das größte Radspektakel der Welt wegen eines anderen sportlichen Megaevents einen Bogen um die französische Metropole machen.

Die Tour de France soll im Sommer 2024 in Nizza zu Ende gehen und damit erstmals in der Geschichte des wichtigsten Radrennens der Welt nicht in Paris. Das berichtete die italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport". Der Start der Rundfahrt erfolge demnach in Florenz - auch das wäre ein Novum, denn noch nie durfte Italien den Grand Départ der Tour de France ausrichten. Die Tour-Veranstalter in Paris bestätigten den Bericht zunächst nicht.

Eigentlich endet die dreiwöchige Tour immer auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées in Paris, schon seit der ersten Auflage 1903. Laut "Gazzetta"-Angaben aber werde mit dieser Tradition in zwei Jahren gebrochen, weil die Hauptstadt dann schon in den finalen Olympia-Vorbereitungen sei. Die letzte Etappe am 21. Juli ist nur fünf Tage vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele geplant. Ein Sieg auf der Champs-Élysées gilt als einer der prestigeträchtigsten Triumphe des Radsports, die "Gazzetta dello Sport" hält das Ziel im Herzen der französischen Hauptstadt für "die ikonischste Ziellinie" überhaupt.

Stattdessen sei Nizza an der Cote d'Azur für das Finale vorgesehen. Die ersten drei Etappen steigen laut des Berichts komplett in Italien, beim vierten Teilstück geht es dann von Italien nach Frankreich. Längst startet die Frankreich-Rundfahrt regelmäßig im Ausland. Die "Gazzetta dello Sport" hatte sich schon gewundert, "dass eine Wiege des Radsports wie Italien, die Mutter des Giro, nie in den Genuss eines Tourstarts gekommen" sei. "Dieses Fasten wird jedoch im Jahr 2024 enden." In diesem Sommer beginnt die Tour am 1. Juli in Kopenhagen, im Jahr darauf ist das Baskenland in Spanien Gastgeber des Grand Départ.