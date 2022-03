Wrestling-Fans und Wegbegleiter trauern um Scott Hall. Der in den Neunzigerjahren als "Razor Ramon" zum Superstar aufgestiegene US-Amerikaner starb im Alter von 63 Jahren nach einer Hüft-Operation.

Die Wrestling-Welt trauert um einen ihrer Superstars der Neunzigerjahre: Scott Hall starb mit 63 Jahren. Berühmt wurde Hall in seiner Rolle des leicht schurkigen, schmierigen Exil-Kubaners "Razor Ramon". Trotz seiner Rolle als Bösewicht wurde er ab 1992 schnell zum Publikumsliebling in der World Wrestling Federation (WWF), der bedeutendsten Organisation zu Hochzeiten des Showsports. Tausende bewunderten den US-Amerikaner in den größten Arenen, viele Millionen schauten bei seinen teils legendären Matches von zu Hause aus zu.

Hall gelang das Kunststück, gleich zweimal in die Hall of Fame seines Sports aufgenommen zu werden: 2014 wurde ihm diese Ehre für seine Leistungen als "Razor Ramon" zuteil. 2021 nahm die World (WWE) Wrestling Entertainment ihn noch einmal als Teil der "New World Order", die er mit seinen Kollegen Kevin Nash und Superstar Hulk Hogan gegründet hatte, auf. Nun bestätigte die WWE, die Nachfolgeorganisation der WWF, den Tod des Sportlers.

Hall war in der vergangenen Woche wegen einer Hüft-Operation ins Krankenhaus gekommen, in deren Folge es offenbar zu heftigen Komplikationen kam: US-Medien berichten von drei Herzinfarkten, die der 63-Jährige erlitten haben soll. Der einstige Sportler, der in verschiedenen Ligen zu den Publikumsmagneten gehört hatte, war in seinen letzten Stunden offenbar auf lebenserhaltende Geräte angewiesen.

"Bösewichte bleiben"

Es war Kevin Nash, der am Wochenende der Wrestling-Welt die erschütternde Nachricht zum Gesundheitszustand seines besten Freundes mitteilte: "Scott bekommt derzeit lebenserhaltende Maßnahmen. Sobald seine Familie an Ort und Stelle ist, werden sie die lebenserhaltende Maßnahmen einstellen", schrieb der ehemalige Wrestler auf Instagram. "Ich werde die eine Person auf diesem Planeten verlieren, mit der ich mehr Zeit meines Lebens verbracht habe als mit jeder anderen. Mein Herz ist gebrochen und ich bin so verdammt traurig. Ich liebe Scott von ganzem Herzen, aber jetzt muss ich mein Leben ohne ihn vorbereiten."

Hall war Teil einiger der größten Shows der Wrestling-Geschichte, sein Leitermatch gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 10 (1994) bleibt ebenso im kollektiven Gedächtnis der Wrestling-Fans wie sein Comeback 2002, bei dem er bei Wrestlemania 18 gegen "Stone Cold" Steve Austin kämpfte. Er hielt sieben Mal die WCW World Tag Team Championships, gewann jedoch nie die WCW World Heavyweight Championship und wird als einer der besten professionellen Wrestler in die Geschichte eingehen, der nie einen Weltmeistertitel in einer großen Promotion gewonnen hat.

Markenzeichen: Zahnstocher

Als Ramon war Hall für sein cooles Auftreten sowie für seine Goldketten und Zahnstocher bekannt, die er vor Kämpfen auf seine Gegner warf. Seine Karriere auf der ganz großen Bühne endete 2010, im selben Jahr wurden ihm ein Schrittmacher und ein Defibrillator eingesetzt. Schon während seiner erfolgreichen Laufbahn hatte Hall mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen.

"Harte Arbeit zahlt sich aus, Träume werden wahr. Schlechte Zeiten bleiben nicht, aber Bösewichte schon", sagte Hall 2014, als er als "Razor Ramon" in die Ruhmeshalle der WWE eingeführt wurde. Die Wrestling-Fans werden ihn vor allem in seiner Rolle des kubanischen Bad Guy in Erinnerung behalten. Kevin Nash schrieb über seinen Freund Hall: "Mein Leben wurde durch seine Einstellung zum Leben bereichert. Er war nicht perfekt, aber wie er immer sagte: 'Die letzte perfekte Person, die den Planeten betreten hat, haben sie ans Kreuz genagelt.' Wir sehen uns am Ende der Straße, Scott. Ich könnte einen Menschen nicht mehr lieben als dich."