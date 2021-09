Beim Laver Cup treten die meisten der besten Tennisprofis der Welt an - im Team. Europa spielt gegen den Rest der Welt um die Ehre statt um Weltranglistenpunkte. Und es scheint, als würde Europa den Titel verteidigen - und das mit einem dramatisch deutlichen Ergebnis.

Auch dank eines Sieges von Alexander Zverev steuert das Team Europa beim Laver Cup der Tennisprofis auf einen deutlichen Erfolg zu. Die Mannschaft um den deutschen Olympiasieger führt vor dem Schlusstag am Sonntag in Boston gegen die Welt-Auswahl mit 11:1. Wer insgesamt 13 von 24 Punkten gesammelt hat, gewinnt den Laver Cup. Damit fehlt dem Europa-Team nur noch ein Sieg aus den vier Partien am Sonntag, um wie schon bei der vorherigen Austragung 2019 zu triumphieren.

Am Samstag entschieden die Europäer alle vier Matches für sich. Zverev gewann sein Einzel nach einem harten Kampf gegen den Amerikaner John Isner mit 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) und 10:5. "Ich denke, in diesem Format ist ein Spiel gegen John wahrscheinlich einer der härtesten Gegner, die es geben kann. Er ist der beste Aufschläger aller Zeiten. Er hat den Ball heute extrem hart und extrem gut geschlagen." In der Tat schlug Isner 22 Asse und produzierte nur einen Doppelfehler, während Zverev 13 Asse schlug - ohne einen einzigen Doppelfehler. "Um ehrlich zu sein," fügte Zverev hinzu, "habe ich ein ziemlich gutes Match gespielt. Selbst im zweiten Satz, den ich verloren habe, habe ich, glaube ich, nicht viele Dinge falsch gemacht. Das zeigt einfach, dass das Match auf einem sehr hohen Niveau war."

Europa klarer Favorit

Zuvor hatte der Grieche Stefanos Tsitsipas den Australier Nick Kyrgios mit 6:3 und 6:4 bezwungen. In der Abend-Session fegte US-Open-Sieger Daniil Medwedew aus Russland den Kanadier Denis Shapovalov in 75 Minuten mit 6:4, 6:0 vom Platz. Zum Abschluss des Tages bauten dann Tsitsipas und der Russe Andrej Rubljow im Doppel die Führung ihres Teams mit einem 6:7 (8:10), 6:3, 10:4 gegen Isner und Kyrgios weiter aus.

Beim Laver Cup bestehen beide Teams jeweils aus sechs Profis und einem Ersatzmann. An jedem der drei Tage finden drei Einzel und ein Doppel statt. Am Freitag ist ein Sieg einen Punkt wert, am Samstag gibt es zwei Zähler pro Partie und am Sonntag drei. Im Vorjahr war das Event wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2019 triumphierte das Team aus Europa, Zverev holte mit dem Sieg im Einzel über den Kanadier Milos Raonic die entscheidenden Zähler.

Auch in diesem Jahr ist Team Europa klar favorisiert, auch wenn mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic in diesem Jahr die drei langjährigen Superstars der Branche wegen Verletzungen oder Erschöpfung fehlen: Alle sechs europäischen Spieler sind in den Top 10 der Weltrangliste klassiert. Die von John McEnroe betreute Welt-Auswahl wird von den Kanadiern Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov (ATP-11. und -12.) angeführt.