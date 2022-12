Die kurze Ära von Jost Capito als Formel-1-Teamchef endet bereits nach nicht einmal zwei Jahren: Der Deutsche verlässt das krisengeplagte Williams-Team. Der Traditionsrennstall, der neunmal die Konstrukteurs-WM gewinnen konnte, fährt seit Jahren abgeschlagen hinterher.

Der Siegerländer Jost Capito ist nicht länger Teamchef beim Formel-1-Rennstall Williams. Das Traditionsteam gab die Trennung von dem 64-Jährigen bekannt, der seit 2021 als Teamchef für Williams gearbeitet hatte. Auch Francois-Xavier Demaison räumt seinen Posten als Technischer Direktor. Über die Nachfolge auf diesen beiden entscheidenden Positionen will Williams "zu gegebener Zeit" informieren.

"Es war ein großes Privileg, Williams Racing in den letzten beiden Saisons zu führen und den Grundstein für den Turnaround dieses großartigen Teams zu legen", sagte Capito: "Ich freue mich darauf, das Team auf seinem weiteren Erfolgsweg zu beobachten." Bevor er Teamchef wurde, war Capito bereits Geschäftsführer des Traditionsrennstalls. Sein Vorgänger, der Engländer Simon Roberts, hatte seinen Posten wegen einer "internen Umstrukturierung" zuvor nach nur einem Jahr wieder räumen müssen.

Zweiter Boss, der geht

"Wir sind dankbar, dass Jost seinen geplanten Rücktritt verschoben hat, um diese Herausforderung anzunehmen, und nun wird er die Zügel für den nächsten Teil dieses schrittweisen Prozesses weitergeben", sagt Matthew Savage, Vorsitzender des Williams-Investors Dorilton Capital, und dankte Capito für "harte Arbeit und großes Engagement". Der Deutsche werde nun die "Zügel für den nächsten Teil des schrittweisen Prozesses übergeben". Nach Mattia Binotto, der von Ferrari seiner Aufgaben entbunden wurde, ist Capito damit der zweite Teamchef, der die Formel 1 verlässt.

Williams ist das drittälteste und dritterfolgreichste Team der Formel 1, sieben Fahrer- und neun Konstrukteurstitel gewann der Rennstall seit 1977. In der abgelaufenen Saison belegte der frühere Weltmeisterrennstall den letzten Platz in der Konstrukteurs-WM. In die Amtszeit Capitos fällt ein kurzer Aufschwung für das Team: Während Williams 2019 und 2020 zusammen einen einzigen WM-Punkt holen konnte, reichten 2021 23 Zähler für Platz 9 in der Konstrukteurs-Wertung. In der abgelaufenen Saison fiel das team jedoch wieder auf den letzten Platz zurück.