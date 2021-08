In knapp zwei Wochen findet der Große Preis von Belgien auf der Rennstrecke in Spa statt. Großen Wirbel gibt es dort nun aber schon vorher. Die Chefin der Strecke, Nathalie Maillet, ist tot. Laut Staatsanwaltschaft hat ihr Mann sie, eine weitere Frau und anschließend sich selbst erschossen.

Die Formel 1 trauert um Nathalie Maillet. Die Chefin der Rennstrecke in Spa wurde in der Nacht zu Sonntag tot in ihrem Haus in Belgien aufgefunden. Neben Maillet wurden auch die Leichen von zwei anderen Personen gefunden, eine davon soll der Ehemann der Belgierin sein. Bei der anderen handelt es sich belgischen Medien zufolge um die Geliebte Maillets.

"Um 0:10 Uhr wurden die Körper von zwei Frauen sowie einem Mann von der Polizei in einem Haus in Gouvy gefunden. Alle drei wiesen Schusswunden vor", hieß es in einer ersten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft: "Unseren Informationen zufolge hat der Mann seine Feuerwaffe benutzt, um beide Frauen zu ermorden und sich dann selbst zu töten." Auch die Bürgermeisterin der Gemeinde, Véronique Léonard, erklärte: "Gegen 2:30 Uhr wurde ich von der Polizei informiert, dass in dem Haus an der 'Rue de Houffalize' ein Doppelmord mit anschließendem Selbstmord begangen wurde."

"War das Gesicht der Rennstrecke weltweit"

Maillet, die seit 2007 Geschäftsführerin in Spa ist, sollte am Sonntag als Vertreterin der Rennstrecke im Rahmen der belgischen Ypres Rally auftreten, doch die 51-Jährige erschien nicht. Freunde haben daraufhin Kontakt zur Polizei aufgenommen, die Maillet und die beiden anderen Personen schließlich in ihrem Haus vorfanden.

Melchior Wathletet, der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Circuit de Spa Franchorchamps sagte: "Wir haben eine große Dame, eine leidenschaftliche Führerin im Motorsport verloren. Sie war eine tolle Chefin - und wir werden sie alle vermissen. Ja, Nathalie war das Gesicht der Rennstrecke weltweit geworden."

Die Formel 1 veröffentlichte bereits ein Statement und erklärte, man sei zutiefst betrübt und trauere mit den gemeinsamen Freunden und der Familie. "Die Motorsport-Gemeinschaft hat einen unglaublichen Menschen verloren. Wir werden sie sehr vermissen", teilte die Königsklasse via Twitter mit.

Auch Vettel-Rennstall Aston Martin reagierte auf die schlimmen Nachrichten und drückte den Angehörigen Mitgefühl aus: "Die Gedanken aller bei Aston Martin sind bei der trauernden Familie und Freunden von Nathalie Maillet. Ihren Verlust wird man in der gesamten Motorsport-Welt spüren."