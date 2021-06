Aktivist stürzt fast in die Fans

Der deutsche Auftakt in die Fußball-EM steht unmittelbar bevor, da sorgt ein Mann, der buchstäblich vom Himmel fällt, für Aufregung. Mit einem "Greenpeace"-Gleitschirm landet er auf dem Rasen. Zuvor verheddert er sich in Kabeln an der Decke des Stadions und taumelt gefährlich in Richtung Tribüne.

Ein Motorgleitschirmflieger hat das Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM gestört. Der Mann landete unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung mit Weltmeister Frankreich auf dem Rasen der Münchner Arena.

Seine Landung verlief aber ganz offensichtlich nicht so, wie sie geplant war. Der Mann, auf dessen gelben Gleitschirm ein Schriftzug der Umweltorganisation Greenpeace zu lesen war, verhedderte sich beim Landeanflug in den Kabeln der Spidercam, die am Dach des Stadions gespannt ist.

Eine Konstruktion, die seit längerem in Stadien im Einsatz ist - von den Verursachern des Protests aber ganz offenbar nicht bedacht wurde. Eine fahrlässige Aktion. Der Aktivist taumelte unkontrolliert in Richtung Zuschauer. Und bekam gerade noch die Kurve, bevor er in die Zuschauer auf der Tribüne gefallen wäre.

Oder war die Aktion eigentlich ganz anders geplant und nur aus dem Ruder gelaufen? So sagt es ein Greenpeace-Sprecher der ARD-Sportschau: "Der Pilot wollte gar nicht ins Stadion. Er wusste, dass es zu gefährlich ist." Der Mann sei womöglich vom Wind überrascht worden. Laut Sprecher sei geplant gewesen, dass der Pilot einen großen Latexball fallen lässt, auf dem eine Botschaft steht.

So aber wie es nun passierte, hätte es übel enden können. Am Endete landete der Mann auf dem Rasen. Die Nationalspieler Antonio Rüdiger und Mats Hummels, die in unmittelbarer Nähe Aufstellung genommen hatten, eilten zu dem Mann, der dann von zwei Sicherheitsleuten aus dem Stadioninnenraum geführt wurde. Der Anpfiff verzögerte sich deshalb nicht.

Doch der Störenfried beschädigte laut ARD-Sportschau bei seiner Landung technische Ausrüstung. Schlimmer noch: Er verletzte zudem eine Beleuchterin, die von Sanitätern versorgt werden musste. Statements der UEFA, des DFB oder von Sicherheitskräften gibt es bislang nicht.

Greenpeace meldete sich kurz nach der Aktion zu Wort - und bekannte sich bei Twitter zur Aktion. Demnach war der Protest gegen Volkswagen gerichtet. "Kick out Oil" stand über dem Greenpeace-Logo auf dem Schirm. Der Automobilkonzern soll der Organisation zufolge seinen "Verkauf von klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos" stoppen.