Darf er bleiben, muss er gehen? Um die Zukunft von Sadio Mané gibt es dieser Tage viele Spekulationen. Das schmeckt dem Stürmer vom FC Bayern überhaupt nicht, auf eine Frage nach einem Interview reagiert der Senegalese äußerst dünnhäutig. Angeblich soll der Saudi-Klub von Cristiano Ronaldo Interesse haben.

Ein verärgerter Sadio Mané hat seinen Frust mit markanten Worten zum Ausdruck gebracht. Als Afrikas Fußballer des Jahres, der beim FC Bayern zu den Wechselkandidaten zählt, um ein Interview gebeten wurde, lehnt er ab. "Ihr tötet mich jeden Tag - und jetzt wollt ihr mit mir sprechen", sagte der 31 Jahre alte Senegalese.

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister hat Mané nach nur einem Jahr trotz eines Vertrags bis 2025 wohl keine Zukunft mehr. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien soll sich anbahnen. Mané war am Sonntagabend in der Münchner Arena vermutlich darüber verärgert, dass über seinen Abschied aus München spekuliert wird.

Ronaldo-Klub zeigt Interesse

Cristiano Ronaldos Arbeitgeber Al-Nassr soll angeblich schon Gespräche über einen möglichen Transfer geführt haben. Als mögliche Ablöseforderung soll eine Summe von 30 Millionen Euro im Raum stehen. Der für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtete Offensivspieler konnte die hohen Erwartungen in ihn als wichtigste Komponente in der Lewandowski-Nachfolge nie richtig erfüllen. Dazu zählt der 31-Jährige zum Kreis der Topverdiener. Der FC Bayern will derweil unbedingt Harry Kane von Tottenham Hotspur als neuen Stürmer verpflichten.

Die Münchner touren bis zum 3. August durch Tokio und Singapur. "Alle ziehen mit, die Jungs haben eine tolle Arbeitsmoral. Wir wollen besser spielen und unsere Fans begeistern", sagte Trainer Thomas Tuchel. "Die Phase der Vorbereitung gibt es nicht her, dass wir uns nur auf die Spiele konzentrieren. Wir werden auch in Asien so trainieren, dass wir zum Supercup in einer guten Verfassung sind." Am 12. August geht es gegen Pokalsieger RB Leipzig. Sechs Tage später beginnt die Liga-Saison bei Werder Bremen.

Ob Kane, der mit seinem Team aktuell auch in Asien ist, Mané bei den Bayern ersetzt, ist weiter offen. "Das ist ein Weltklassestürmer", sagte Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt. "Jeder Weltklassespieler kann eine Mannschaft besser machen. Ich glaube, dass das Harry Kane auch kann." Aber man müsse nicht ihn zu diesem Thema befragen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ließ sich in dieser Frage nicht locken. "Es ist noch eine verdammt lange Zeit", sagte er mit Blick auf das Transferfenster. Man habe drei "fantastische Spieler" verpflichtet und eine "fantastische Mannschaft".