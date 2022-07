Womöglich wartet der Endgegner erst nach dem Spiel im DFB-Pokal: Der FC Schalke 04 wird in der ersten Runde vom Bremer SV gefordert - und von einer kalten Dusche. Das Warmwasser in Oldenburg bleibt abgestellt, auch für die Bundesliga-Aufsteiger. Grund: Energie sparen.

In der ersten Runde des DFB-Pokals werden die Profis vom FC Schalke 04 eine kalte Dusche erleben: Diese Prophezeiung ist nicht aufgrund hellseherischer Kräfte entstanden, sondern die harte Realität. Wenn die Gelsenkirchener im Oldenburger Marschweg-Stadion auf den Regionalligisten Bremer SV treffen, bleibt das Warmwasser abgestellt.

Laut Medienberichten wird wegen einer Regelung der Stadt Oldenburg in allen städtischen Sporteinrichtungen Energie während der niedersächsischen Schulferien gespart. Die zentrale Warmwasser-Anlage wird in den sechs Wochen abgestellt. Der Bremer SV trägt sein Pokalspiel am 31. Juli (13 Uhr/Sky und im ntv.de-Liveticker) in Oldenburg aus.

Ein Stadtsprecher sagte der "Nordwest-Zeitung", dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Nachfrage erklärt habe, es gebe in den Statuten keine Regelung, die Warmwasser vorschreibe. Auch Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg muss vorerst bei seinen Heimspielen auf warmes Wasser verzichten. "Probeduschen" können bereits die Spieler vom VfB Oldenburg und vom SV Meppen, die am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) beim Drittligastart an gleicher Stelle aufeinandertreffen.

Um die Auflagen des DFB zu erfüllen, muss Oldenburg zudem in der nächsten Saison bei fast jedem Heimspiel aufwendig eine mobile Flutlichtanlage auf- und nach dem Abpfiff wieder abbauen. Das Marschweg-Stadion hat wegen der angrenzenden Autobahn kein Flutlicht und dazu auch keine Rasenheizung. Beides verlangt der DFB in seinen Lizenzierungsauflagen aber von einem Drittliga-Standort. Die Oldenburger müssen die mobile Flutlichtanlage selbst für Sonntagmittag-Spiele im Sommer aufstellen.