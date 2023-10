Mehr als zwei Jahre war Mats Hummels raus, jetzt ist er mit 34 Jahren zurück bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auf der USA-Reise blödelt der BVB-Star mit Thomas Müller herum und vermisst kurz seinen Koffer. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Großes mit ihm vor.

Vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen musste Mats Hummels noch schnell in die Drogerie huschen. Was er dort wollte? "Wahrscheinlich die Zahnbürste vergessen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann lachend. Noch wahrscheinlicher ist, dass er sich eben einen gesunden Snack geholt hat. Hummels arbeitet seit drei Jahren mit einer Ernährungsberaterin zusammen, über die er der "Bild"-Zeitung sagte: "Ohne sie würde ich wahrscheinlich nicht mehr auf diesem Niveau Fußball spielen."

Damals wurde das gemeinsame Ziel gesteckt: Bei der Heim-EM 2024 noch mal richtig da zu sein. Mit höchster Professionalität in allen Bereichen, größtenteils veganen Speisen und vielen entzündungshemmenden Lebensmitteln. Im Oktober 2023, acht Monate vor dem Turnier, liegt Hummels zeitlich hervorragend in seinem Masterplan. Er hat es zurück in die Nationalmannschaft geschafft, und es würde verwundern, würde er gegen die USA und/oder Mexiko nicht auf dem Platz stehen.

Im Flugzeug kaspert er mit seinem alten Kumpel Thomas Müller herum, die lustige Reihe der Weltmeister von 2014 erinnerte an einen Schulausflug. Schwierig wurde es für den Rückkehrer in die Nationalmannschaft erst in Boston, an Gepäckband 4: So sehr Hummels auch die Augen zusammenkniff, ohne Kontaktlinsen konnte er sein Gepäck nicht finden. Ein DFB-Mitarbeiter half: Es war schon unterwegs zum Bus.

Nagelsmann lobt "großes taktisches Verständnis"

Die Augen mögen bei der Ankunft in den USA ein wenig müde gewesen sein - der Fußballer Mats Hummels dagegen ist mit 34 Jahren voll auf der Höhe. Erfahrung, Klasse, Menschenführung: Nicht nur im Flieger ordnet er sich nach zwei Jahren DFB-Zwangspause in der Hierarchie wieder ganz oben ein. "Ich nehme eine Führungsrolle ein, ob ich auf dem Platz stehe oder nicht", betonte Hummels, es war eine klare Ansage. Die Nominierung, berichtete er, sei "eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung" gewesen. Und sicherlich auch eine Genugtuung - vielleicht ist es im Nachhinein gar nicht so übel, vom WM-Debakel in Katar unbelastet zu sein.

Beim neuen Bundestrainer trifft er jedenfalls den Ton. Dass er direkt beim ersten Telefonat Ansprüche formulierte, gefiel Nagelsmann, er schätzt Klarheit in der Kommunikation. "Er hat großes taktisches Verständnis, er coacht die Mitspieler, er kann taktische Dinge weitergeben. Wir brauchen Spieler, die Verantwortung übernehmen", lobte Nagelsmann, der auch nur zwei Jahre älter ist als der Abwehrchef von Borussia Dortmund.

Hummels bringe "außerdem derzeit sehr gute Leistungen. Wir haben einen sehr guten Eindruck von ihm." Daran änderte auch ein dick bandagierter Oberschenkel nach dem 4:2 in der Bundesliga gegen Union Berlin nichts. "Mats hat immer ein bisschen Wehwehchen", sagte Nagelsmann, ohne das abfällig zu meinen, "das ist normal, dass du immer Schläge abbekommst im Spiel." Hummels werde "voll spielen" können. Vielleicht ja sogar zusammen mit Thomas Müller.