In den USA stehen für Julian Nagelsmann die ersten Länderspiele an. In Europa geht parallel die EM-Quali weiter. Möglicherweise mit unangenehmen Konsequenzen für den neuen Fußball-Bundestrainer. Die DFB-Elf ist bei der Auslosung am 2. Dezember als Kopf der Gruppe A gesetzt.

Bei aller Konzentration auf den ersten Länderspiel-Doppelpack als Bundestrainer sollte Julian Nagelsmann auch die laufende EM-Qualifikation aufmerksam im Blick haben. Denn der als Gastgeber automatisch qualifizierten Fußball-Nationalmannschaft drohen abhängig von den letzten vier Spieltagen echte Top-Teams als frühe Kontrahenten beim Heimturnier 2024.

Während die DFB-Auswahl unter dem neuen Chefcoach gegen die USA am 14. Oktober (21 Uhr/RTL) in Hartford und am Mittwoch darauf (2 Uhr/ARD) in Philadelphia gegen Mexiko antritt, läuft in Europa das Rennen um die Turnier-Tickets weiter. Stand jetzt könnten für Deutschland schon in der Gruppenphase Kracher-Spiele gegen Holland und Italien oder wie beim WM-Desaster in Katar ein Duell mit Spanien anstehen.

Denn: Die DFB-Elf ist bei der Auslosung am 2. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg als Kopf der Gruppe A gesetzt. Im ersten Lostopf landen laut UEFA-Regeln dazu die fünf punktbesten Teams aus der Qualifikation. In die Töpfe zwei und drei kommen die jeweils nächstbesten sechs Teams. In Topf vier landen die schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften und die drei Sieger der Playoffs im März 2024.

Spanien und Niederlande brauchen Schützenhilfe

In Topf 1 - und damit momentan sicher keine deutschen Gruppengegner - sind derzeit die Mannschaften aus Portugal (15 Punkte/Tordifferenz +20), Schottland (15/+11), Frankreich (15/+11), England (13/+14) und Belgien (13/+12). Spanien (9/+13) und die Niederlande (9/+3) könnten selbst bei einem Sieg in ihrem jeweils noch zusätzlich ausstehenden Spiel diese Marken nicht erreichen. Sie müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um im ersten Topf zu landen.

Italien (7/+2) ist in der Setzliste momentan sogar noch weiter zurück. Österreich (13/+8) unter Trainer Ralf Rangnick, im Dezember letzter deutscher Testspiel-Gegner in diesem Jahr, hat hingegen noch alle Chancen auf Topf 1. In die Wertung kommen jeweils nur die Spiele der ersten fünf Teams jeder Gruppe untereinander, um Mannschaften in Sechsergruppen keinen Vorteil zu gewähren.

Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt. Bei der EM 2021 hatte die DFB-Auswahl in Frankreich (0:1), Portugal (4:2) und Ungarn (2:2) auch schwere Gruppengegner und qualifizierte sich nur mit Mühe für das Achtelfinale, in dem durch das 0:2 in England Endstation war.