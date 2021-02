Vier Trainer, fünf Suspendierungen: Die Beziehung zwischen Nabil Bentaleb und dem FC Schalke 04 ist eine schwierige. Der Mittelfeldspieler "passt nicht zum Klub", heißt es sogar. Nun gilt er trotzdem als Hoffnungsträger in höchster Abstiegsnot.

In höchster Abstiegsnot greift Trainer Christian Gross beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nach dem letzten Strohhalm. Der Schweizer, immerhin schon der vierte Coach der Saison, holt den bereits mehrmals suspendierten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb ins Team zurück. Hintergrund: Offensivkraft Mark Uth fällt wegen einer muskulären Verletzung im rechten Oberschenkel vorerst aus. Das gaben die mehr und mehr verzweifelt wirkenden Königsblauen bekannt.

Vor anderthalb Wochen hatte Gross noch erklärt, eine Begnadigung des Algeriers sei "kein Thema". Jetzt, drei Pflichtspiele mit insgesamt nur einem Punkt und einem Tor später, hat der Trainer seine Meinung geändert. Nach einem Gespräch mit Bentaleb habe Gross entschieden, dass der Mittelfeldspieler wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehre. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader sei möglich, teilte der Klub mit. Nach dem Ausfall von Uth, der beim 0:3 am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig eine Oberschenkelverletzung erlitt, sind die Personaloptionen im Mittelfeld rar.

Der 26-jährige Bentaleb steht wie kein anderer Spieler für die verfehlte Einkaufspolitik der Schalker unter Ex-Sportvorstand Christian Heidel. 2017 für 19 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur verpflichtet, fiel der Algerier äußerst selten durch sportliche Leistungen auf - sondern vielmehr durch Egoismus und fehlenden Teamgeist.

Im vergangenen November war Bentaleb, der bislang auf 105 Einsätze und 19 Treffer für S04 kommt, zum insgesamt fünften Mal unter vier verschiedenen Trainern suspendiert worden. "Schalke und Nabil Bentaleb passen offensichtlich nicht zusammen", stellte Heidels Nachfolger Jochen Schneider fest. Auch Gross, der fünfte Coach in Bentalebs Zeit in Gelsenkirchen, hielt sich seit seinem Amtsantritt kurz nach Weihnachten zunächst an diese Maßnahme. Seine Rückkehr macht die königsblaue Ratlosigkeit noch ein bisschen offensichtlicher.