Nach seinem Pokaltriumph bleibt Edin Terzic dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund weiter erhalten. Auf eigenen Wunsch kehrt der 38-Jährige in der kommenden Saison nicht ins Trainerteam seines Nachfolgers Marco Rose zurück. Stattdessen wird er für die Kaderplanung mitverantwortlich sein.

Edin Terzic bleibt bei Borussia Dortmund, wird aber nicht Assistenztrainer vom neuen Chefcoach Marco Rose. Der 38-Jährige, der mit dem BVB den Pokal gewonnen hatte, übernimmt beim Revierklub künftig die Aufgabe als Technischer Direktor. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erfolgt dieser Wechsel auf Wunsch von Terzic. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025.

"Die Idee ist im Zuge unserer Saisonanalyse entstanden, Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und ich haben gemeinsam ein Anforderungsprofil entwickelt und mein Aufgabengebiet abgesteckt", sagte Terzic. Demnach soll Terzic künftig in die Kaderplanung eingebunden werden. Er soll zudem interessante Spieler für den BVB begeistern, als Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum wirken und ausgeliehene Profis betreuen.

"Ursprünglich hatten wir alle andere Pläne bezüglich der Zukunft von Edin Terzic. Nach vielen intensiven Gesprächen über das künftige Aufgabenfeld glauben wir nun aber, dass der gesamte Klub von seiner Arbeit als Technischer Direktor stark profitieren wird", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Auf eigenen Wunsch nicht im Rose-Team

Terzic hatte im vergangenen Dezember interimsmäßig die Nachfolge des freigestellten Chefcoaches Lucien Favre übernommen und das wankende Team zum Pokalsieg und in die Champions League geführt. Das hatte das Interesse einiger Bundesligisten geweckt und für Spekulationen gesorgt, dass Terzic unter der Führung des neuen Cheftrainers Rose nicht mehr in sein bisheriges Amt als Co-Trainer zurückkehren würde.

"Es war immer Marcos Wunsch, dass ich Teil seines Trainerteams werde. Er hat mich das jederzeit spüren lassen. Aber er hat nachvollziehen können und akzeptiert, dass der Wunsch, diese neue Position auszufüllen und der Glaube, dass es genau das ist, was ich im Moment will, einfach zu groß wurde", sagte Terzic.

Es ist nicht die einzige Nachricht beim BVB: Jude Bellingham feiert seinen 18. Geburtstag wohl mit einer Vertragsverlängerung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der englische Nationalspieler, der am Abend (18 Uhr/ARD, MagentaTV und im Liveticker bei ntv.de) beim EM-Achtelfinale gegen Deutschland im Kader der Three Lions steht, wird durch die automatische Ausweitung seines Vertrags bis 2025 an die Borussen gebunden. Dies berichtete der "Kicker".

Wie beim US-Angreifer Giovanni Reyna soll sich der BVB diese Klausel auch beim Wechsel Bellinghams gesichert haben. Das Mittelfeldjuwel war im vergangenen Sommer für rund 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt und innerhalb eines Jahres zum Stammspieler gereift. In der abgelaufenen Spielzeit kam Bellingham auf 46 Pflichtspieleinsätze sowie acht Scorerpunkte. Für Englands A-Team debütierte er beim 1:0-Auftaktsieg gegen Kroatien und ist damit der jüngste Engländer, der je bei einem großen Turnier, bei EM oder WM, eingesetzt wurde.