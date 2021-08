Yulimar Rojas ist die erste Leichtathletik-Olympiasiegerin aus Venezuela. Die Dreispringerin dominiert das Finale in Tokio und verbessert in ihrem letzten Versuch sensationell den 26 Jahre alten Weltrekord der Ukrainerin Inessa Krawets. Ihre Landsleute können das kurzfristig sogar live verfolgen.

Dreispringerin Yulimar Rojas hat mit einem Weltrekord das erste Olympia-Gold in der Leichtathletik für Venezuela gewonnen - und ihre Landsleute konnten doch noch vor dem Fernseher mitjubeln. Das TV-Signal in dem südamerikanischen Land war erst unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele freigeschaltet worden, nachdem die USA die letzte Rate der Zahlungen an die Vermarkter aufgrund der verhängten Wirtschaftssanktionen zunächst blockiert hatten.

"Wir wollen Venezuelas ersten Sieg bei den Olympischen Spielen verkünden", hatte der venezolanische Sportminister Mervin Maldonado nach den Verhandlungen in Japan gesagt. Und Weltmeisterin Rojas lieferte, sprang schon im ersten Versuch mit 15,41 Metern olympischen Rekord und legte im letzten Durchgang mit 15,67 Metern einen Weltrekord nach. Damit verbesserte die 25-Jährige die alte Bestmarke der Ukrainerin Inessa Krawets um 17 Zentimeter. Rojas ist die beherrschende Springerin der jüngeren Vergangenheit, gewann 2017 und 2019 die WM, 2016 und 2018 die Hallen-WM und krönt mit Gold in Tokio nun ihre herausragende Entwicklung.

Hinter Rojas, die in Rio bereits Silber gewonnen hatte, kam Patricia Mamona (15,01/Portugal) auf Platz zwei, die damit zugleich den Landesrekord verbesserste. Das gelang auch der Spanierin Ana Peleteiro (14,87) auf dem Bronzeplatz. Die beiden deutschen Springerinnen Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) - ihr fehlte nur ein einziger Zentimeter zum Finale - und Kristin Gierisch (Leverkusen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Die venezolanische Regierung hatte über das Staatsfernsehen TVES für 2,5 Millionen Dollar Teilrechte an den Sommerspielen erworben. Dem Land, das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, haben die USA strenge Sanktionen auferlegt, um so gegen die Regierung des umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro vorzugehen.