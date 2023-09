Gerade erst stellt Apple der Welt seine Neuheiten vor, doch der Tag bringt nicht nur Freudennachrichten. In Frankreich droht dem Tech-Giganten ein Rückruf für das iPhone 12, weil die Strahlenwerte zu hoch sind. Auch in China hängt der Konzernsegen schief.

Wegen zu hoher elektromagnetischer Strahlung droht Apple in Frankreich ein Rückruf für das iPhone 12. Tests der Strahlenaufsicht ANFR zufolge lägen leicht über den Grenzwerten, sagte der für die Digitalwirtschaft zuständige Minister Jean-Noel Barrot der Zeitung "Le Parisien". Apple sei darüber bereits informiert worden und habe zwei Wochen Zeit, zu reagieren. "Wenn sie das nicht tun, bin ich bereit, einen Rückruf aller im Umlauf befindlichen iPhones 12 anzuordnen. Die Regel ist für alle gleich, auch für die digitalen Giganten."

Frankreich werde die Testergebnisse den übrigen Staaten der Europäischen Union (EU) zur Verfügung stellen, sagte Barrot. Diese könnten ähnlich entscheiden wie sein Land. "Das könnte einen Schneeball-Effekt auslösen." Die Geräte sind allerdings schon einige Jahre alt. Apple präsentierte am Dienstag die neueste Generation dieses Smartphones, das iPhone 15.

ANFR prüfte den Angaben zufolge die sogenannte Spezifische Absorptionsrate (SAR). Sie gibt an, wie stark elektromagnetische Strahlung von einem Material aufgenommen und dadurch erwärmt wird. Medizinischen Studien zufolge kann eine zu hohe SAR von Mobiltelefonen bestimmte Arten von Krebs begünstigen.

Sorgen wegen iPhone-Verbot für Beschäftigte in China

Eine zusätzliche Belastung für den Konzern aus Cupertino in Kalifornien ist das Verbot für Beschäftigte chinesischer Behörden und Staatsfirmen, iPhones am Arbeitsplatz zu nutzen. Schätzungen der Bank of America zufolge könnte dies den Verkauf der Geräte in dem Land auf bis zu 40 von bislang 50 Millionen Stück jährlich drücken. Bislang war China der drittgrößte Absatzmarkt. Experten sehen in der Anordnung der Regierung in Peking eine Reaktion auf Sanktionen für chinesische Produkte.

Außerdem hatte der chinesische Rivale Huawei am Freitag sein neues Smartphone-Topmodell vorgestellt. Im Internet verbreiteten Tests zufolge lässt das "Mate 60 Pro+" beim Daten-Download die Konkurrenz hinter sich. Beim Branchendienst Tech Insights hieß es zudem, die Geräte würden von einer neuen Chip-Generation aus chinesischer Produktion angetrieben.