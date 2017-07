Unterhaltung

Ralph Siegel fehlen die Worte: Stars trauern um Chris Roberts

"Du kannst nicht immer 17 sein … einmal da wirst du 70 sein", sang Chris Roberts in seinem größten Hit. Er wurde sogar 73, ehe er nun einem Krebsleiden erlag. Weggefährten des Sängers reagieren auf die Nachricht dennoch mit Bestürzung.

"Schade, dass manche erst sterben müssen, um es nochmal auf die Seite Eins zu schaffen", schreibt Entertainer Thomas Gottschalk auf seinem Twitter-Account und postete dazu die Titelseite der "Bild"-Zeitung, auf der der Tod von Chris Roberts vermeldet wurde. Die Schlager-Legende war am Sonntag im Alter von 73 Jahren in Berlin dem Krebs erlegen.

Bei Produzentengröße Ralph Siegel wurde es dagegen persönlich: "Liebe Freunde, manchmal ist man nur noch sprachlos ... es fehlen einem einfach die Worte ... nun auch Chris. Ich kann und will es nicht glauben. Du wirst uns allen mehr als fehlen. Ruhe in Frieden", kommentierte er die Nachricht vom Tod des langjährigen Weggefährten auf seiner Facebook-Seite. Bei Siegels Plattenfirma Jupiter Records unter Vertrag, hatte Roberts seinen größten Erfolg, "Du kannst nicht immer 17 sein".

Ralph Siegels Tochter Alana Siegel ergänzte unter dem traurigen Kommentar ihres Vater ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden Schlager-Ikonen beim Unterzeichnen eines wohl wichtigen Dokuments zu sehen sind.

"Rest in Peace"

Schlagersängerin Ireen Sheer kannte den verstorbenen Kollegen ebenfalls schon länger als ihr halbes Leben. Die beiden sangen und drehten zusammen für den Film "Wenn jeder Tag ein Sonntag wär" von 1973. Entsprechend emotional fiel auch ihr Kommentar auf Facebook aus: "Mein guter Freund und Kollege Chris Roberts ist leider von uns gegangen. So viele Jahre waren wir miteinander verbunden. Gute Reise und Rest In Peace! Deine Ireen". Dazu postete sie den Link zu einem Youtube-Video aus dem Jahr 2008. Darin ist unter anderem das traurige Liebeslied "Warum" von Chris Robins zu hören.

Doch nicht nur bei Prominenten löste der Tod des Sängers Betroffenheit aus. Auch viele Fans brachten ihre Trauer in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck. "R.I.P Chris Roberts. Gute Reise. Wir können nicht alle immer 17 sein", schrieb eine Nutzerin bei Twitter. Ein anderer erklärte: "Auch er konnte nicht für immer 17 sein, good bye Chris Roberts #R.i.P". Und ein weiterer Nutzer meinte: "Einmal da wirst du siebzig sein. Das hast Du geschafft. Danke Chris Roberts und gute Reise." Andere erinnerten dagegen an die früheren Erfolge des Künstlers: "R.I.P. Chris Roberts - Er hat mich durch meine halbe Kindheit begleitet!" Das dürften viele sagen, die in den 70er-Jahren aufgewachsen sind.

Quelle: n-tv.de