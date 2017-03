Sport

"Und dann, und dann ...": Schalkes Eurofighter forden Ajax Amsterdam

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europaliga auf Ajax Amsterdam. Das ergibt die Auslosung der Uefa. Dabei spielen die Gelsenkirchener zuerst in den Niederlanden. Auch spannend: Manchester United spielt gegen den RSC Anderlecht.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europaliga auf Ajax Amsterdam. Das ergibt die Auslosung der Uefa im schweizerischen Nyon. Dabei treten die Gelsenkirchener am Donnerstag, 13. April, ab 21 Uhr zuerst in den Niederlanden beim Tabellenzweiten der Eredivisie an. Ajax wird seit fast einem Jahr von Peter Bosz trainiert und hat vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam. Das Rückspiel im eigenen Stadion findet dann genau eine Woche später, also am 20. April, ebenfalls ab 21 Uhr statt.

Ajax hatte im Achtelfinale den FC Kopenhagen aus Dänemark ausgeschaltet, die Schalker setzten sich im Bundesligaduell gegen Borussia Mönchengladbach durch. Während Holger Badstuber, Leihgabe des FC Bayern an die Schalker, von einem "schweren und interessanten Gegner" sprach, dürften sich zwei Spieler besonders auf diese Begegnung freuen: Schalkes langjähriger Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, spielte von 2006 bis 2009 bei Ajax. Und Heiko Westermann, von 2007 bis 2010 bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag, spielt nun in Amsterdam. Schalkes Manager Christian Heidel freut sich auf "ein Spiel in toller Atmosphäre", warnte aber: "Sportlich ist es ein schwieriger Gegner, aber auch einer den wir schlagen können." Trainer Markus Weinzierl blickte optimistisch auf das Duell: "Das ist ein tolles Los, ein großer Name mit einer guten Mannschaft. Außerdem ist es eine kurze Reise. Ich denke, dass wir mit dem Los sehr zufrieden sein können."

Marc Overmars, Sportdirektor bei Ajax, sagte der "Bild"-Zeitung: "Wir sind zufrieden. Ich denke, Schalke ist es auch. Schalke ist in Holland ein sehr großer Klub. Viele Fans unterstützen Schalke mit seiner holländischen Historie mit Youri Mulder, Huub Stevens oder Klaas-Jan Huntelaar. Wir haben eine junge Mannschaft und schwanken in unseren Leistungen oftmals. Es gibt also keinen klaren Favoriten." In den weiteren Begegnungen spielen der RSC Anderlecht aus Belgien gegen Manchester United aus England, die Spanier von Celta Vigo gegen die Belgier vom KRC Genk und Olympique Lyon aus Frankreich gegen Besiktas aus der türkischen Metropole Istanbul. Die Begenungen des Halbfinales sind für den 4. und 11. Mai terminiert, das Endspiel findet dann am 24. Mai in der Friends Arena zu Solna statt, nahe der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Europa League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Sechzehntelfinale Sechzehntelfinale Achtelfinale Achtelfinale Viertelfinale Viertelfinale Do., 13. Apr. 19:00 Uhr A. Amsterdam -:- FC Schalke Celta de Vigo -:- KRC Genk Lyon -:- Besiktas Istanbul RSC Anderlecht -:- Manch. United « zurück vorwärts »

Quelle: n-tv.de