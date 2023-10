Citroën sagt der Konkurrenz den Preiskampf an: Aus dem C3 wird ein Mini-SUV, das mit vollelektrischem Antrieb und 320 Kilometern Reichweite tatsächlich nur 23.300 Euro kosten soll. Abzüglich der Umweltprämie gehts dann bei 18.800 Euro los. Fazit für den Citroën e-C3: charmant, kompakt, günstig.

Der Tisch für die Elektromobilität ist gedeckt. Immer neue E-Modelle kommen auf den Markt, die Batterien werden kompakter, leichter und leistungsstärker, die Ladeinfrastruktur wächst kontinuierlich. Und trotzdem hält sich der Appetit auf die Stromer in Grenzen. Im September verbuchten die vollelektrischen Modelle bei uns einen Rückgang um 29 Prozent zum Vorjahresmonat. Fast möchte man sagen: selbst schuld. Schließlich ist so ein nachhaltiges Menü bislang nur etwas für Besserverdiener. Der durchschnittliche Preis für E-Mobile liegt in Europa derzeit bei rund 48.000 Euro.

Am DC-Schnelllader soll sich der Akku mit maximal 100 kW in 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen lassen, am AC-Lader mit 7 kW dauert es 4:10 Stunden, an der 11-kW-Wallbox 2:50 Stunden. (Foto: Citroën )

Höchste Zeit für erschwingliche Volks-Stromer. Doch bis auf den eher schlicht gestrickten Dacia Spring (ab 22.750 Euro) sind diese noch in weiter Ferne. Eine Situation, wie gemacht für den neuen Citroën e-C3. Ab Frühjahr 2024 will die französische Marke aus der Stellantis-Familie ihren vollelektrischen Kleinwagen zu Preisen ab 23.300 Euro anbieten. Abzüglich der Umweltprämie von knapp 4800 Euro (inklusive Herstellerzuschuss) geht es dann bei 18.800 Euro los - der e-C3 wird somit günstiger als viele vergleichbare Verbrenner. Eine Kampfansage, vor allem an den VW-Konzern, der seine Elektro-Derivate im B-Segment wohl nicht vor 2026 ins Rennen schicken wird.

Kompaktes stämmiges Mini-SUV

Obwohl der Citroën e-C3 stattlicher und erwachsener als sein Vorgänger wirkt, wächst er nur um knapp zwei Zentimeter auf 4,01 Meter Länge. (Foto: Citroen)

Für den Start in die Elektro-Welt hat Citroën seinen Quotenbringer (europaweit rund 30 Prozent Verkaufsanteil) komplett umgekrempelt. Aus dem klassischen Kleinwagen wird ein kompaktes stämmiges Mini-SUV mit ultrakurzen Überhängen und drei Zentimeter höherer Bodenfreiheit als bisher. Im Stil vielleicht vergleichbar mit dem VW T-Cross. Die Linien zeigen viele Stilelemente der Citroën -Studie Oli von 2022. So die bullige Front, die erstmals das neue Marken-Logo trägt und mit dem waagerechten, schwarzen Balken sowie der neuen LED-Lichtsignatur erstmals das künftige Gesicht aller neuen Citroën -Modelle in die Serie trägt.

Traditionell dem "etwas anderen" verpflichtet, verteilen die Franzosen an Frontschürze und C-Säule austauschbare farbliche Sticker. Jeder Käufer bekommt drei Sätze Color Clips gratis. Die wird er auch brauchen, so leicht, wie die Farbstreifen (von jedem) abnehmbar sind. Der optische Kniff mit dem andersfarbigen Dach ist in dieser Klasse hingegen fast schon ein alter Hut, im e-C3 gibt es das Two-Tone-Roof außer in der Basis serienmäßig.

Überraschend luftiges Raumgefühl

Im Citroën e-C3 sitzt man überraschend luftig. (Foto: Citroen)

Obwohl der gallische Stromer deutlich stattlicher und erwachsener als sein Vorgänger wirkt, wächst er in der in der Länge lediglich um knapp zwei Zentimeter auf citytaugliche 4,01 Meter. Dafür legt er in der Höhe deutlich um zehn Zentimeter auf 1,57 Meter zu, was im Innenraum drei Zentimeter mehr Luft über dem Scheitel der vorderen Passagiere bedeutet - obwohl diese nun bereits drei Zentimeter höher sitzen. Die Architektur der neuen Smart-Car-Plattform sorgt für ein überraschend luftiges Raumgefühl, selbst hinten sitzen Menschen bis 1,80 Meter ordentlich, laut Citroën bietet keiner in der Klasse mehr Kniefreiheit. Im Kofferraum ist Platz für 310 Liter Gepäck - 10 mehr als bisher.

Das Cockpit des Citroën e-C3 mit 10,25-Zoll-Display. (Foto: Citroen)

Am Armaturenbrett entdecken wir erneut Details, die es vom Concept Oli in die Serie schaffen. Das waagerecht angeordnete Layout zieht das Cockpit optisch in die Breite, in der Mitte sitzt ein optionales 10,25-Zoll-Display (Serie ab Ausstattung Max), das 3D Navigation sowie Apple CarPlay und Android Auto beherrscht. Statt eines Instrumenten-Clusters bekommt der Fahrer Informationen zur Geschwindigkeit, Reichweite und so weiter auf ein schwarzes Band hinter dem Lenkrad projiziert. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Head-up-Display.

Na klar klopfen die Finger - hier und da - auf Hartplastik. Anders wäre der Preis auch nicht darstellbar. Das Gefühl, in einer Budget-Dose zu sitzen, umschifft Citroën geschickt mit abgepolsterten Flächen am Armaturenbrett oder auch Farbtupfern an den Türen. Kein Vergleich auf jeden Fall zum Dacia Spring, wo der sichtbare Sparzwang vielen die Lust auf dieses Auto nimmt.

Zwei Ausstattungslinien - You und Max

Der Citroën e-C3 in Pastellblau - ähnlich wie bei der "Ur-Ente". (Foto: Citroen)

Für den e-C3 wird es zwei Ausstattungslinien geben: You und Max. Die Einstiegsversion hat viele Assistenten serienmäßig und eine ziemlich komplette Ausstattung mit LED-Scheinwerfern vorne, Parksensoren hinten, Klimaanlage oder elektrischen Außenspiegeln. Beim "Max" kommen 17-Aluräder, LED-Heckleuchten, Klimaautomatik oder eben auch das zweifarbige Dach dazu. Das E-Mobil lässt sich in fünf Farben einkleiden - weiß, grau, schwarz, rot und blau, wobei der pastellfarbene Blauton "Monte Carlo" bereits auf dem Blech der "Ur-Ente" glänzte. Ganz ohne Nostalgie geht es bei Citroën eben doch nicht.

Serienmäßig sind die aufwendig gepolsterten Sitze - eine Mitgift aus den größeren Modellen C4 und C5 Aircross. Auch das Advanced Comfort Fahrwerk ist immer an Bord, eine Art Erbe der legendären Hydropneumatik, bei dem ölgelagerte Federn in den Dämpfern ein abruptes Anschlagen sowie ein Nachfedern verhindern.

C3 auch mit Verbrennern

Nicht ganz überraschend kommt die Nachricht, dass Citroën den C3 im slowakischen Werk Trnava auch mit Verbrennern bauen wird. Ausschließlich kleine Benziner, wahrscheinlich teilelektrifiziert. Genaues weiß man noch nicht. Der Fokus liegt allerdings eindeutig auf dem E-Antrieb, der bei uns einen Verkaufsanteil von deutlich über 60 Prozent erreichen soll.

Auf der Visitenkarte des e-C3 stehen 83 kW/113 PS, eine Beschleunigung von 0 auf Temp 100 in rund elf Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Die elektrische Reichweite geben die Franzosen mit alltagstauglichen 320 Kilometern nach WLTP an. 2025 folgt dann eine noch günstigere Variante mit rund 200 Kilometer Reichweite, die bei 19.990 Euro starten soll.

Charmant, kompakt, günstig

Den 44-kWh-Akku des aktuellen Modells liefert SVolt, eine Tochter des chinesischen Herstellers Great Wall. Der E-Motor, der die Vorderräder antreibt, kommt aus einem Joint-Venture von Stellantis und Nidec. Am DC-Schnelllader soll sich der Akku (Lithium-Eisenphosphat) mit maximal 100 kW in 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen lassen, am AC-Lader mit 7 kW dauert es 4:10 Stunden, an der 11-kW-Wallbox 2:50 Stunden.

Wir halten fest: Charmant, kompakt, günstig. Vielleicht ist der Citroën e-C3 genau der Appetitanreger, der bislang fehlte, um der breiten Masse Elektromobilität schmackhaft zu machen. Warum deutsche Köche das nicht hinbekommen, bleibt ein Rätsel.