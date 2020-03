Mauern und Grenzschließungen können die ansteckende Lungenkrankheit Covid-19 offenbar nicht aufhalten: Im Inneren der Vereinigten Staaten sehen sich die Gesundheitsbehörden mit mehreren regionalen Sars-CoV-2-Ausbrüchen konfrontiert. Ein Überblick.

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus macht auch vor den US-Außengrenzen nicht Halt. In den USA steigen die Fallzahlen weiter an. Regionale Ausbrüche der ansteckenden Lungenkrankheit Covid-19, die von dem Sars-CoV-2 genannten Virus ausgelöst wird, gibt es in mehreren Bundesstaaten, darunter auch Kalifornien, Colorado, Florida und New York.

Dabei wiederholt sich auch hier das Muster, das bereits in Deutschland gut erkennbar war: Gehäuft treten die Fälle zunächst insbesondere in den bevölkerungsreichen und wirtschaftsstarken Regionen auf. Am stärksten betroffen in den USA ist weiterhin der Bundesstaat Washington an der Pazifikküste.

Dort wurde das Coronavirus bereits bei insgesamt 373 Menschen nachgewiesen. Hier, im äußersten Nordwesten der USA, sitzen im Großraum Seattle neben dem Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Boeing auch weltbekannte Schwergewichte wie Microsoft, Starbucks oder Amazon mit ihren Konzernzentralen.

Im Umfeld dieser global vernetzten Region hatte das Virus Mitte Januar zum ersten Mal überhaupt US-Boden erreicht. Der erste bestätigte Coronavirus-Befund stammt vom 20. Januar von einem Einwohner Washingtons, der fünf Tage zuvor aus Wuhan nach Seattle zurückgekehrt war. US-Präsident Donald Trump verwies mehrfach darauf, dass die USA "sehr, sehr gut vorbereitet" seien.

Ende Januar - rund einen Monat nach dem Coronavirus-Ausbruch in Wuhan - verhängte die US-Regierung tatsächlich strikte Vorgaben für alle Reisenden aus der zentralchinesischen Provinz Hubei. Im Rahmen des sogenannten "Travel Ban" verwehrten die US-Behörden allen Personen, die sich bis vor kurzem in den vom Virus-Ausbruch betroffenen Regionen aufhielten, die Einreise. Ausgenommen waren jedoch alle US-Staatsbürger, deren Angehörige sowie Einreisende mit US-Aufenthaltsstatus.

Das schien zunächst zu funktionieren. Die US-Fallzahlen stiegen nur langsam an. Kritikern zufolge wurden in den USA allerdings auch nur vergleichsweise wenige Verdachtsfälle getestet. Der Grund? Es standen zunächst offenbar viel zu wenige Coronavirus-Test-Kits zur Verfügung, und die Laborkapazitäten wurden nicht rechtzeitig ausgebaut. Über Wochen hinweg blieb die Zahl der bestätigten Infektionen weitgehend stabil. Bis 23. Februar wurden landesweit allerdings auch nur etwas mehr als 1000 Personen auf eine Coronavirus-Infektion getestet.

Ende Februar tauchten dann jedoch auf Coronavirus-Fälle auf, bei denen sich der Ansteckungsweg nicht mehr nachvollziehen ließ. US-Forscher werteten dies und andere Indizien als Hinweise, dass das Virus anscheinend schon seit Wochen innerhalb der USA kursiert.

Kurz darauf rief das US-Seuchenkontrollzentrum CDC regionale Behörden, Unternehmen und die Leiter öffentlicher Einrichtungen dazu auf, ihre Epidemie-Pläne zu aktualisieren und sich auf eine weitere Ausbreitung des Virus vorzubereiten. An der Wall Street begannen Ende Februar mit Blick auf den befürchteten Konjunktureinbruch die Kurse abzusacken.

US-Präsident Donald Trump erklärte am 6. März: "Bleiben Sie ruhig. Es (das Virus) wird wieder weggehen." Die breite US-Öffentlichkeit sieht sich dagegen längst mit einer massiven Krise im öffentlichen Gesundheitssystem konfrontiert: Gesundheitsausgaben schlagen für viele Amerikaner ohne Krankenversicherung voll auf die eigenen Finanzen durch. Arztbesuche sind teuer, Regelungen wie eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind weitgehend unbekannt.

Viele US-Arbeitnehmer sind zudem hoch verschuldet und können es sich schlicht nicht leisten, für mehrere Tage oder gar Wochen auszufallen oder mit milden Symptomen freiwillig zu Hause zu bleiben. Und: Ohne ausreichenden Versicherungsschutz kommt eine etwaig erforderliche stationäre Behandlung für viele Amerikaner einer finanziellen Katastrophe gleich.

Damit gewinnen die gesundheitlichen Risiken zunehmend auch innenpolitisches Gewicht: Trumps wichtigster Herausforderer im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf ist Joe Biden, der als Vize-Präsident unter Barack Obama auch für grundlegende Reformen im US-Gesundheitswesen eintrat.

Unter Hochdruck sucht Präsident Trump daher nach Wegen, sich in der anbahnenden Coronavirus-Krise als energisch handelnde Führungsfigur darzustellen. Zuletzt verhängte er ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Die Grenzen für Menschen aus dem Schengenraum sollen ab Freitag um Mitternacht (Ortszeit) geschlossen werden, wie Trump in einer Fernsehansprache ankündigte.

Doch auch diese Maßnahme kommt Kritikern zufolge spät, schießt am Ziel vorbei, wirkt zudem halbherzig und weist zudem große Lücken auf. Großbritannien ist von Trumps neuester Maßnahme ausdrücklich ausgenommen. Warum das so ist, konnte oder wollte der US-Präsident zunächst nicht näher erläutern. Auch auf der britischen Insel breitet sich das Coronavirus derzeit noch weiter aus. Es gibt dort mehr als 450 bestätigte Infektionen.

Trump warf den EU-Staaten in seiner Fernsehansprache vor, nicht rasch genug auf die Ausbreitung des neuartigen Erregers reagiert zu haben. So seien nach dem Ausbruch des Virus in China die europäischen Grenzen nicht für Reisende aus der Volksrepublik geschlossen worden, wie dies sein Land getan habe.

Der Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, bezeichnete Europa sogar als die "wahre Bedrohung" für die USA in der Coronavirus-Krise. Die Maßnahmen seien nötig, um "die Gesundheit und das Wohlergehen" der US-Bürger zu schützen, sagte Trump.