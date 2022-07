Der Ukraine-Krieg hat die Abhängigkeit des Westens von Russlands Rohstoffen schonungslos offengelegt: Die Gaspreise explodieren - und Deutschland rüstet sich für eine mögliche Energiekrise. Wie steht es um unsere Strom- und Wärmeversorgung? Die aktuellen Grafiken von ntv.de geben einen Überblick.

Russlands brutaler Angriff auf die Ukraine hat die Welt erschüttert - in vielerlei Hinsicht. Mehrere Monate nach Kriegsbeginn dreht sich die politische Diskussion in Deutschland aber fast ausschließlich um ein Thema: Die Sorge vor einer dramatischen Energieknappheit im Herbst und Winter. Bereits seit dem 23. Juni gilt die Alarmstufe des "Gas-Notfallplans". Deutschland rüstet sich also bereits für den Ernstfall.

Wie steht es also um die Energieversorgung in Deutschland und Europa? Wie ernst ist die Lage? In mehreren Grafiken, die fortlaufend aktualisiert werden, gibt ntv.de einen Überblick.

Hinweis: Auch zum Thema Benzin- und Dieselpreise bietet ntv.de einen Übersichtsartikel mit täglich aktuellen Grafiken.

Die größten Bedenken in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung gelten aktuell der Gasversorgung. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, die deutschen Gasspeicher bis zum Herbst (Stichtag 1. November) zu 90 Prozent zu füllen, um für den Winter gerüstet zu sein. Die obige Grafik zeigt, welche Fortschritt dabei erzielt wurden. Unten findet sich eine Tabelle mit den Füllständen im europäischen Vergleich.

Startet Deutschland mit einem niedrigeren Füllstand in die kalte Jahreszeit, droht im ungünstigsten Fall - etwa, wenn der Winter besonders lang und frostig wird - ein handfester Gasmangel. Notwendige Rationierungen könnten die Folge sein.

Karte Tabelle

Dreht Russland den Gashahn zu?

Mit Spannung werden deshalb die Gaslieferungen aus Russland beobachtet. Bereits im Vorfeld des Krieges hatte Russland die Zuströme nach Deutschland merklich gedrosselt. Das hatte unter anderem zur Folge, dass der Erdgasspeicher einer Gazprom-Tochter im niedersächsischen Rehden - ausgerechnet der größte Erdgasspeicher in Deutschland - zu Beginn des Frühjahrs nahezu leer war. Inzwischen untersteht der Speicher der Kontrolle der Bundesnetzagentur und wird, so schnell es geht, befüllt.

Das Misstrauen gegenüber Russland als Gaslieferant könnte inzwischen kaum größer sein. Spätestens seit dem Beginn der Wartungsarbeiten an der für Deutschland wichtigen Pipeline Nordstream 1 rechnet die Öffentlichkeit geradezu mit einem vollständigen Lieferstopp. Nutzt die Putin-Regierung technische Probleme als Vorwand, um den Gashahn endgültig zuzudrehen und den Westen weiter unter Druck zu setzen?

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Gasflüsse an den Übergabepunkten der russischen Pipelines nach Deutschland seit Jahresbeginn verändert haben. Sie wird täglich aktualisiert, sobald neue Daten vorliegen. Die Datumsangabe bezieht sich dabei immer auf den Gastag, der jeweils um 6 Uhr morgens beginnt und bis um 6 Uhr des Folgetages dauert (der Gastag vom 11. Juli endete zum Beispiel am 12. Juli um 6 Uhr).

Dass am Übergabepunkt in Greifswald seit dem 11. Juli aufgrund der jährlichen Wartungsarbeiten kein Gas mehr ankommt, war bereits erwartet worden. Bleibt es dabei, sinken mit jeder Woche die Chancen, die deutschen Gasspeicher noch vor dem Winter ausreichend zu befüllen. Alternative Gasquellen, wie etwa Flüssiggaslieferungen (LNG) per Schiff, müssen erst noch erschlossen werden. Gasimporte aus anderen europäischen Ländern, wie etwa Norwegen, Belgien und den Niederlanden spielen schon jetzt eine zunehmend wichtige Rolle.

Gas wird teurer - viel teurer

Die Beschaffung des begehrten Rohstoffes hat allerdings ihren Preis. Die Börsenpreise für Erdgas sind seit Kriegsbeginn regelrecht explodiert. Das merken zuerst die Unternehmen und - aufgrund laufender Verträge - mit etwas Verzögerung auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Expertinnen und Experten warnen bereits vor bösen Überraschungen mit den kommenden Nebenkostenabrechnungen.

Die allermeisten Wohnungen und Häuser werden mit Erdgas geheizt. Anders als in den skandinavischen Ländern spielen Wärmepumpen hierzulande eine untergeordnete Rolle im Häuserbau. Auch viele energieintensive Industriezweige haben jahrelang vom günstigen Gas profitiert und ächzen nun unter den massiven Preissteigerungen. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht - im Gegenteil. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schwört Wirtschaft und Bevölkerung auf harte Zeiten ein.

Sparen, wo es nur geht - so lautet die von der Bundesregierung ausgegebene Devise. Und Einsparpotenziale gebe es sowohl in den Privathaushalten als auch in der Wirtschaft reichlich, so die generelle Einschätzung. Allerdings dürften Maßnahmen im privaten Umfeld und kleine Verhaltensänderungen bei Bürgerinnen und Bürgern leichter und schneller anzustoßen sein, als die Umstellung ganzer Produktionsketten.

Zumindest in der Stromerzeugung wäre Gas als Energieträger wohl weitgehend ersetzbar. Im Jahr 2020 etwa entstammten nur gut 13 Prozent der ins deutsche Stromnetz eingespeisten Strommenge aus Gas (Grafik). Auch in diesen Tagen wird deutlich mehr Strom aus anderen Quellen gewonnen - allen voran aus Wind, Wasser, Solar und anderen erneuerbaren Erzeugnissen, aber auch aus Kohle.

Deutschlands Strommix und die Abhängigkeit von fossilen Energien ist das Erbe seiner politischen Vorgänger - trotzdem muss nun ausgerechnet der Grünen-Minister Habeck in den sauren Apfel beißen und kurzfristig auf den verstärkten Einsatz von Kohlestrom setzen. Einer Rückkehr zum Atomstrom hingegen, wie sie von einigen Politikern aus Regierung und Opposition gefordert wird, erteilte er eine Absage.

Bürgerinnen und Bürger sollen nicht frieren müssen

Generell muss man sagen: Im Ernstfall hätte Deutschland kein Stromproblem, sondern in erster Linie ein Wärmeproblem. Berichte von Vermietern, die die Heiztemperatur herunterregeln und Versorgern, die die Preise von einem Tag auf den anderen anheben könnten, schüren die Ängste der Bevölkerung, im Winter im Kalten zu sitzen.

So weit soll es nicht kommen, verspricht die Bundesregierung. Die Versorgung der Haushalte habe oberste Priorität. Mit anderen Worten: Im Ernstfall muss wohl zuerst die Industrie mit Einschnitten rechnen. Doch ob es dazu kommt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen. Vieles hängt davon ab, wie gut es mit der Vorsorge klappt - und wie sich Russland verhält.

"Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden" - diesen Satz wiederholt die Bundesnetzagentur geradezu mantraartig in ihrem täglichen Lagebericht zur Gasversorgung in Deutschland. Noch gibt es keinen Mangel. Doch wenn er eintritt, will man vorbereitet sein. Der Sommer lässt sich dafür gut nutzen.