Eins sei gleich mal klargestellt: Adele ist eine Ausnahmesängerin - und ihre Figur an sich vollkommen egal. Dennoch sorgt ihre optische Veränderung natürlich schon seit einiger Zeit für Gesprächsstoff. Viele werden deshalb wohl genauer hinsehen, wenn sie am Wochenende im US-Fernsehen auftritt.

Am Samstag absolviert Adele auch einen für sie ungewöhnlichen Auftritt. Sie werde als Gastgeberin der US-Comedyshow "Saturday Night Live" fungieren, gab die 32-Jährige schon vor ein paar Tagen bekannt. Nun veröffentlichte der Sender NBC auf Instagram einen ersten Clip mit der Sängerin in ihrer neuen Rolle.

So manch einer wird da ein wenig genauer hinsehen. Schließlich zeigt Adele in dem Video auch ihre neue, schlanke Figur. Über 45 Kilo soll sie abgenommen haben. Von ihrer Veränderung zeigte sie bisher nur wenige Bilder auf Instagram. In der TV-Show bekommt man ihren neuen Look nun erstmals ausführlich zu Gesicht.

Mit H.E.R und Kate McKinnon

Die Britin trägt in dem Clip eine schwarze Hose und eine lilafarbene Samtbluse, die ihre erschlankte Taille deutlich zum Vorschein kommen lässt. Außerdem trägt sie einen schwarzen Mundschutz, genauso wie die Sängerin H.E.R und die Schauspielerin Kate McKinnon, die neben ihr stehen.

"Hi, ich bin Adele und bin diese Woche die Gastgeberin von 'Saturday Night Live' mit Musikgast H.E.R", sagt die Musikerin in dem Clip. Im Nebensatz deutet sie an, dass sie vielleicht auch selbst auf der Bühne singen wird. Viele Fans würde das sicher freuen, denn Adeles letzter großer musikalischer Auftritt ist bereits über drei Jahre her. 2015 erschien ihr bis dato letztes Album "25".

Adele trat erstmals 2008 mit dem Album "19" ins Rampenlicht. Seither mauserte sie sich zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Sie verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger und räumte Musikpreise reihenweise ab, darunter etwa 15 Grammys. Für ihren James-Bond-Song "Skyfall" wurde sie auch mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet.