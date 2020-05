Dank einer strengen Diät und viel Sport hat Adele ganze 45 Kilo Körpergewicht verloren. Nachdem bereits diverse Paparazzi-Fotos der erschlankten Sängerin die Runde machten, postet sie nun selbst ein Bild von sich im neuen Look.

Seit Monaten schon ist Adeles neues Aussehen ein Thema bei ihren Fans. Unglaubliche 45 Kilogramm an Gewicht hat die Sängerin angeblich verloren. Anlässlich ihres Geburtstags bedankt sie sich nun mit einem Foto ihres neuen Ichs bei Instagram.

Auf dem Bild sieht man die seit dem 5. Mai 32-Jährige hinter einem mit weißen Rosen geschmückten Reifen stehen. Sie trägt ein schwarzes Minikleid mit überdimensionalen Puffärmeln, dazu schwarze Pumps, die blonden Haare fallen ihr glatt über die Schultern. Dazu schreibt sie: "Danke für eure Liebe zu meinem Geburtstag. Ich hoffe, ihr seid alle sicher und gesund in dieser verrückten Zeit." Zudem dankt sie auch all den Helfern und Menschen in systemrelevanten Berufen, die für "unsere Sicherheit sorgen und dabei ihr eigenes Leben riskieren. Ihr seid wahrlich unsere Engel."

Unter dem Post gibt es natürlich viele Komplimente, unter anderem von Promis wie Chrissy Teigen, die nicht glauben kann, was sie sieht. "Ich meine, willst du mich veräppeln", schreibt das Model in der Kommentarspalte.

Erfolg durch Sirtfood-Diät

Bislang gab es von der "neuen" Adele auf ihrem Instagram-Account nur wenig zu sehen, dafür lichteten Paparazzi die Musikerin immer wieder ab. Viele Fans irritierte der Anblick, denn tatsächlich ist sie kaum wiederzuerkennen. Mithilfe der Sirtfood-Diät und Sport soll sie zunächst 30 Kilo abgenommen haben. Das machte sie in der Oscar-Nacht im Februar zum Gesprächsthema. Anfang März war dann nochmal von rund 15 Kilo weniger die Rede.

Die Sirtfood-Diät setzt vor allem auf Proteine, konkret auf das Protein Sirtuin. Das soll die Pfunde schnell purzeln lassen und zudem das Immunsystem stärken. Sirtuin zählt zur Gruppe der Eiweiße. Es unterstützt den Aufbau von Muskeln und die Fettverbrennung. Obendrein sollen Sirtuine dabei helfen, Stress abzubauen, dem Heißhunger vorzubeugen und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Sirtuin-reiche Lebensmittel sind unter anderem Buchweizen, Walnüsse, Erdbeeren, Knoblauch, Rucola, Grünkohl und sogar Rotwein und Zartbitterschokolade.