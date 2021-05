Wirklich ausgesöhnt haben sie sich wohl nie. Seit er sie und ihre Mutter zurückließ, als sie gerade mal drei Jahre alt war, sollen Adele und ihr Vater nicht mehr zueinander gefunden haben. Nun ist Mark Evans mit 57 Jahren gestorben.

Mark Evans, der Vater von Popstar Adele, ist tot. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, starb er mit 57 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.

"Marks Familie ist natürlich sehr erschüttert über seinen Tod", zitiert das Blatt einen namentlich nicht genannten Informanten. Das Verhältnis zwischen Adele und ihrem Vater hingegen galt als zerrüttet. Evans verließ Adeles Mutter Penny Adkins, als die Sängerin drei Jahre alt war.

Dem Informanten der Zeitung zufolge unternahm Evans mehrere Versuche, sich seiner Tochter wieder anzunähern. Diese seien jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Als Adele dann mit ihrer Musik internationale Erfolge feierte, soll der Kontakt endgültig abgebrochen sein.

"Ein miserabler Vater"

Adele erwähnte ihren Vater bei öffentlichen Auftritten demonstrativ nicht. In ihrer Dankesrede bei den Grammy Awards 2017 sagte sie stattdessen in Richtung ihres Managers: "Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen und ich liebe dich, als wärst du mein Vater." Und: "Ich liebe meinen Vater nicht, so ist es nun mal. Das bedeutet nicht viel. Ich liebe dich, wie ich eigentlich meinen Vater lieben würde."

Evans wiederum gestand bereits 2011 in einem Interview mit "The Sun": "Ich war ein miserabler Vater zu einer Zeit, in der sie mich wirklich gebraucht hätte." Er habe früher zwei Liter Vodka und sieben oder acht Bier am Tag getrunken. "Das ging drei Jahre so. Nur Gott weiß, wie ich das überlebt habe." Er habe sich für das, was aus ihm geworden sei, geschämt und habe seiner Tochter nicht zumuten wollen, ihn so zu sehen.

Kein Kommentar von Adele

Bereits 2013 hatte Evans offenbart, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Damals äußerte er auch die Befürchtung, seinen Enkel nie kennenzulernen. Adeles Sohn Angelo kam im Oktober 2012 zur Welt. Von seinem Vater, dem Geschäftsmann Simon Konecki, hat sich die Sängerin 2019 getrennt.

Adele hat sich bislang nicht zum Tod ihres Vaters geäußert. Erst vor wenigen Tagen hatte sie nach längerer Zeit ihren Fans mal wieder ein Lebenszeichen auf Instagram gesendet. Anlass war ihr 33. Geburtstag am 5. Mai.