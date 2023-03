Vier Monate steht ARD-Moderator Alexander Bommes nicht vor der Kamera. Er verpasst die Fußball- und die Handball-WM, Kolleginnen vertreten ihn kurzfristig. Er wolle seine Genesung abschließen, lautet die Erklärung. Nun kehrt er zurück und moderiert wieder die "Sportschau".

Nach mehr als vier Monaten Pause gibt ARD-Moderator Alexander Bommes sein TV-Comeback. Der Sportjournalist wird am Samstag die "Sportschau" moderieren, wie die ARD-Sportkoordination bestätigte.

Der 47 Jahre alte Sportjournalist war zuletzt am 13. November für den TV-Sender im Einsatz gewesen. Bommes hatte anschließend die Fußball- und die Handball-WM verpasst. Im Januar hatte der Moderator in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders erklärt: "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM." Weitere Details wurden nicht bekannt.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigte sich seinerzeit betrübt über Bommes' Ausfall: "Es tut dem gesamten ARD-Team und mir sehr leid für Alex Bommes, dass er auf die Fußball-WM verzichten muss, und wir wünschen ihm, dass es ihm so schnell wie möglich wieder bessergeht."

Bereits bei der Fußball-WM der Fußballer in Katar musste der 46-Jährige "aus gesundheitlichen Gründen" passen. Damals hatte ihn ARD-Moderatorin Jessy Wellmer ersetzt und an der Seite von Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira Platz genommen. Beim Handball hatte Stephanie Müller-Spirra seinen Job übernommen. Zu den nächsten Einsätzen von Bommes gehört am 4. April bei der Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels FC Bayern München gegen SC Freiburg.