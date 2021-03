Für Außenstehende wirkt es, als wäre Amy Schumer immer gut gelaunt und obendrein glücklich in ihrer Beziehung. Das war nicht immer so, hat die US-Komikerin in der Vergangenheit doch offenbar jede Menge negative Erfahrungen mit Männern gemacht.

Vor der Kamera und in den sozialen Medien ist Amy Schumer vor allem für ihren Humor bekannt. Die 39-Jährige scheint immer gut gelaunt und für einen Spaß zu haben zu sein. Doch in ihr sah es in der Vergangenheit oft ganz anders aus, wie sie jetzt Paris Hilton in deren Podcast "This Is Paris" berichtet.

In jüngeren Jahren sammelte Schumer offenbar zahlreiche negative Erfahrungen mit Männern. Mehrfach sei sie in der Vergangenheit von Ex-Freunden emotional missbraucht worden, erzählt sie Hilton und deren Co-Host Hunter March. Einer von ihnen soll die heute erfolgreiche Schauspielerin und Stand-up-Komikerin sogar angepinkelt haben.

Unter der Dusche ausgelacht

"Ich habe dieses Muster entwickelt, mich mit Männern zu treffen, von denen ich dachte, dass sie lustig und brillant sind und ich nicht genug für sie bin", so Schumer in dem Gespräch. Die Männer sollen sie dann manipuliert und ihr ein schlechtes Gefühl gegeben haben, damit sie bei ihnen bleibe. Mit einem von ihnen kam es schließlich zu einem für sie besonders erniedrigenden Ereignis. "Ich war in der Dusche, und er hat den Vorhang zur Seite gezogen und mich ausgelacht. Er hat mich einfach ausgelacht. Ich glaube, er hat mich angepinkelt. Er hat mich in der Dusche angepinkelt, während er mich auslachte", erinnert sie sich. Damals sei sie Anfang 20 gewesen.

Es habe schließlich eine Weile gedauert, bis sie diese Muster habe durchbrechen können. Lange danach noch habe sie sich schwer damit getan, Männern zu vertrauen. "Jeder kann in einer missbräuchlichen Beziehung enden", so Schumer heute, es sei allerdings "cool", wenn man sich aus derartigen Abhängigkeiten lösen könne.

Seit Anfang 2018 ist Amy Schumer mit dem Koch Chris Fischer verheiratet, die zwei bekamen ein Jahr später ihren gemeinsamen Sohn Gene. Während ihrer Schwangerschaft sorgte Schumer mit ungeschönten Bildern und Videos sowie einem amüsanten Blick auf diese für sie durchaus schwierige Zeit für mehr Realität auf Instagram.