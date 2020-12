Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Filmschauspieler: Morgen feiert Armin Mueller-Stahl seinen runden Geburtstag. Doch nun wird der 89-Jährige offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert, heißt es aus seinem Umfeld. Demnach leidet der Oscar-Preisträger schon länger an Herzproblemen.

Sorge um Armin Mueller-Stahl: Kurz vor seinem 90. Geburtstag liegt der Schauspieler offenbar im Krankenhaus. Das habe ein langjähriger Weggefährte berichtet, schreibt "t-online". "Als guter Freund macht man sich immer Sorgen, aber ich hoffe, dass er zu seinem Geburtstag wieder nach Hause kann", heißt es.

Mit Corona habe der Krankenhausaufenthalt demnach nichts zu tun. Wie ernst die Situation sei, könne nicht beurteilt werden. Laut "t-online" habe Mueller-Stahl schon länger mit Herzproblemen zu kämpfen, bei seiner Behandlung könne es sich aber auch um eine "Vorsichtsmaßnahme" handeln. "Seine Frau Gabi ist bei ihm", heißt es weiter. Seit 1973 ist der Hollywood-Schauspieler mit Gabriele Scholz verheiratet.

Das Paar wohnt in der Nähe von Lübeck. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die beiden wohl schon seit Monaten isoliert und empfangen auch keinen Besuch. Für den morgigen runden Geburtstag habe es einige Termine gegeben, die nun abgesagt seien.

Armin Mueller-Stahl machte zunächst in der DDR als Schauspieler Karriere, bis er in die BRD übersiedelte und auch dort große Erfolge feiern konnte. Später ging er in die USA. Dort erhielt er als einer der wenigen Deutschen große Anerkennung. Für seine Rolle in "Shine - Der Weg ins Licht" wurde er 1997 mit einem Oscar ausgezeichnet.