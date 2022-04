Die Backstreet Boys waren in Europa zuletzt 2019 auf Tour - hier beim Auftakt ihrer Deutschland-Tournee am 21. Mai 2019 in Hannover.

Die Backstreet Boys sind wieder mal zurück - sie setzen noch in diesem Jahr ihre "DNA World Tour" fort. Acht Mal treten sie in Deutschland auf. Und das nicht nur für den reinen Spaß: Einen Teil der Ticket-Erlöse will die Boygroup an das UN-Flüchtlingshilfswerk spenden. Der Kartenverkauf startet noch diese Woche.

Noch in diesem Jahr heißt es wieder: "Backstreet's Back!" Nach einer längeren pandemiebedingten Pause setzen die Backstreet Boys ihre "DNA World Tour" fort. "Europa, wir haben euch gehört und kehren diesen Oktober und November in eure Richtung zurück", heißt es unter anderem auf Instagram.

Dazu teilten die Musiker und der Veranstalter Live Nation die Tour-Daten für Europa, über die sich vor allem deutsche Fans freuen dürften - denn ganze acht Mal tritt die Boygroup in Deutschland auf. Weitere europäische Konzerte sind in Lissabon, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Bologna, Zürich, Krakau, Budapest und London geplant.

Bandgründung 1993

Die umschwärmte Boygroup wurde vor knapp 30 Jahren, im April 1993, gegründet - mittlerweile sind Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Alexander James McLean und Howie Dorough zwischen 40 und 50 Jahre alt. Die ursprünglich aus Florida stammende fünfköpfige US-Gesangsgruppe ist mit angeblich über 130 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten weltweit. Anfang 2019 hatten die Backstreet Boys beim Label RCA Records ihr zehntes Studioalbum "DNA" veröffentlicht, das für einen Grammy nominiert wurde. Die Platte stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein.

Laut Live Nation waren die Backstreet Boys in Europa zuletzt 2019 auf Tournee, sie konnten demnach damals mehr als 350.000 Fans begeistern. Die neue Tour startet am Wochenende in Las Vegas mit vier Konzerten im Kolosseum Caesars Palace am 8., 9., 15. und 16. April. Der reguläre Ticketverkauf für Deutschland beginnt am Freitag, dem 8. April.

Die Backstreet Boys wollten einen Teil der Ticket-Erlöse an das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) spenden. "Dieser Beitrag dient dem Schutz und der Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine und benachbarter Länder", hieß es von Live Nation.

Geplante Konzerttermine in Deutschland