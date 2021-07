Schon vor Monaten hat sie es sich vorgenommen. Jetzt macht Beatrice Egli ernst. Die Schlagersängerin ist zu einer Besteigung des Matterhorns aufgebrochen. 4478 Höhenmeter muss sie dafür überwinden. Doch erst einmal wird sie ausgebremst.

Das Matterhorn ist nicht irgendein Pillepalle-Hügel, auf den man mal eben im Handumdrehen hinauf kraxeln kann. Mit 4478 Metern Höhe ist es einer der höchsten Berge in den Alpen. Bereits mehr als 500 Menschen sollen bei dem Versuch, es zu erklimmen, gestorben sein. Noch heute kommen jedes Jahr bei den Besteigungen Menschen ums Leben.

Obwohl es sich sowohl auf schweizerischem als auch italienischem Staatsgebiet befindet, dient das Matterhorn vor allem den Eidgenossen als Wahrzeichen. Auch der in Lachen im Kanton Schwyz geborenen Beatrice Egli ist das offenbar in Fleisch und Blut übergegangen. Die Schlagersängerin und "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin des Jahres 2013 hat sich nämlich fest vorgenommen, den ikonischen Berg zu bezwingen.

Dass Egli gerne wandert, ist kein Geheimnis. Auf ihrer Instagram-Seite nimmt sie ihre Fans gerne mit auf ihre Touren durch die Schweizer Berglandschaft. Vor Kurzem verriet der Dauer-Single, der mit Tinder und Co nur wenig anfangen kann, in einem Interview sogar seine Hoffnung, den Traumprinzen vielleicht beim Wandern zu treffen. "Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Natur einem tollen Mann begegne", so Egli.

Vielleicht wartet "Mister Right" nun ja sogar auf der Spitze des Matterhorns auf die 33-Jährige. Dass es ihr nicht länger reicht, einfach nur gemütlich durch die Gegend zu wandern, sondern sie sich höhere Ziele steckt, hatte Egli bereits am 8. März und damit am Internationalen Weltfrauentag bekannt gegeben. Tatsächlich ist ihre Matterhorn-Mission nämlich Teil eines größer angelegten Projekts in Kooperation mit der Schweizer Tourismus-Behörde. "Diese Challenge hat das Ziel, dass in diesem Jahr alle 48 Viertausender-Gipfel der Schweiz von Frauen bestiegen werden. Und auch ich habe mich entschieden, Teil dieses Abenteuers zu sein", erläuterte Egli in den sozialen Netzwerken.

Seither hat sie hart trainiert. "Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Sixpack, bin so trainiert wie nie", verriet sie vor wenigen Tagen im Interview mit "Schweizer Illustrierte". Nun ist Egli tatsächlich zu ihrem Abenteuer aufgebrochen, wie sie auf Instagram offenbart. Aber statt in Richtung Gipfel zu stürmen, müsse sie sich jetzt erst einmal in Geduld üben. "Das fällt mir sehr schwer. Doch nun muss ich es, denn der Berg und die Natur haben ihre eigenen Gesetze, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Es liegt so viel Schnee auf dem Matterhorn, dass die für morgen geplante Besteigung aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden kann. Nun heißt es: auf besseres Wetter warten, ausharren, weiter trainieren, noch aufgeregter sein und durchhalten", erklärt Egli.

Dazu sieht man die Sängerin in voller Montur in die Kamera lächeln, mit wetterfester Jacke, Mütze, Sonnenbrille und Rucksack. Auf einem zweiten Foto ist unterdessen abgebildet, was vor Egli liegt: der Gipfel des Matterhorns, den sie hoffentlich schon bald gesund und munter erklimmt.